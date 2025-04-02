Врач рассказала, кому нельзя есть модные финики с маслом

Финики с маслом продолжают набирать популярность у любителей сладкого. Однако подобный десерт противопоказан при наличии определенных заболеваний. Об этом рассказала врач Видновской больницы Яна Шмелёва. По её словам, это блюдо пришло в Россию из арабской кухни.

Медик отметила, что финики богаты витаминами, в том числе группы B. Также они содержат магний, хром, калий, кальций и селен.

«Раньше считалось, что плоды финиковых пальм дают силу, выносливость и увеличивают продолжительность жизни. Они отлично подходят для перекуса, но людям, у которых нет проблем со здоровьем, занимающимся спортом и ведущим более-менее правильный образ жизни», — пояснила врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Тем не менее есть категории людей, которым не рекомендуется есть этот десерт. К ним относятся те, кто страдает заболеваниями желчного пузыря, такими как хронический холецистит и желчнокаменная болезнь, а также люди с сахарным диабетом и синдромом раздраженного кишечника. Также следует избегать этого десерта тем, кто имеет избыточный вес, как отметила эксперт.