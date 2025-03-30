Финики с мерзкими «тропическими пассажирами» появились в подмосковном «Магните»

В магазин «Магнит» в подмосковном Можайске привезли финики с мухами. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Финики с мухами в можайском «Магните». Видео © SHOT ПРОВЕРКА

Как сообщили неприятно удивлённые покупатели, плоды с сюрпризом нашлись в магазине по адресу город Можайск, улица Красных Партизан, дом 1. Один из подписчиков SHOT ПРОВЕРКИ сообщает, что со сроком годности фиников не было проблем, однако в ней кишели насекомые. Можно предположить, что там развелись финиковые мухи, личинки которой паразитируют в плодах.