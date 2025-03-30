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Регион
30 марта, 12:28

Финики с мерзкими «тропическими пассажирами» появились в подмосковном «Магните»

SHOT ПРОВЕРКА: В «Магнит» в Можайске завезли финики с мухами

В магазин «Магнит» в подмосковном Можайске привезли финики с мухами. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Финики с мухами в можайском «Магните». Видео © SHOT ПРОВЕРКА

Как сообщили неприятно удивлённые покупатели, плоды с сюрпризом нашлись в магазине по адресу город Можайск, улица Красных Партизан, дом 1. Один из подписчиков SHOT ПРОВЕРКИ сообщает, что со сроком годности фиников не было проблем, однако в ней кишели насекомые. Можно предположить, что там развелись финиковые мухи, личинки которой паразитируют в плодах.

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Если кто-то считает, что жителям Московского региона не хватает собственных мух и их нужно завозить из-за границы, то он неправ. Ранее зоолог предупредил, что в связи с приходом тёплой погоды в Москве скоро начнут пробуждаться от спячки комары-звонцы и комнатные мухи. Для этого необходимы всего два фактора — устойчивое тепло и начало цветения растений.

Обложка ©

Шедеврум V 2.0 / Life.ru

Юрий Лысенко
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