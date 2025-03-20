«Страдают, когда их едят»: Зоошизы в Швеции захотели дать мухам права

Государственное управление сельского хозяйства Швеции захотело запретить владельцам ящеров и лягушек кормить своих питомцев живыми мухами. Об этом пишет газета Svenska Dagbladet.

Местные фермеры сослались на исследование, в котором говорится, что мухи страдают, когда их едят. Авторы проекта выступили за то, чтобы наделить указанных насекомых правами в соответствии со шведским Законом о защите животных. Кроме того, неравнодушные политики призвали запретить купать домашних черепах и устанавливать колёса для бега в клетки хомяков.

Экспертам по содержанию животных не понравилось предложение. По их словам, новые правила являются абсурдом и существенно усложняют уход за питомцами. Некоторые люди пояснили, что этот закон основан не на практическом опыте с домашними животными, а на поспешных выводах и сомнительных исследованиях.