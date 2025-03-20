Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 марта, 15:18

«Страдают, когда их едят»: Зоошизы в Швеции захотели дать мухам права

Svenska Dagbladet: В Швеции предложили наделить мух правами домашних животных

Государственное управление сельского хозяйства Швеции захотело запретить владельцам ящеров и лягушек кормить своих питомцев живыми мухами. Об этом пишет газета Svenska Dagbladet.

Местные фермеры сослались на исследование, в котором говорится, что мухи страдают, когда их едят. Авторы проекта выступили за то, чтобы наделить указанных насекомых правами в соответствии со шведским Законом о защите животных. Кроме того, неравнодушные политики призвали запретить купать домашних черепах и устанавливать колёса для бега в клетки хомяков.

Экспертам по содержанию животных не понравилось предложение. По их словам, новые правила являются абсурдом и существенно усложняют уход за питомцами. Некоторые люди пояснили, что этот закон основан не на практическом опыте с домашними животными, а на поспешных выводах и сомнительных исследованиях.

«Зубастое оружие»: Депутат Госдумы предложил варить из бродячих собак мыло
«Зубастое оружие»: Депутат Госдумы предложил варить из бродячих собак мыло

А ранее Life.ru рассказывал, что жителям Башкирии разъяснят новые правила содержания кошек и собак в квартирах. Люди начали массово возмущаться из-за требований о содержании и выгуле домашних питомцев и об ограничении количества четвероногих, которые могут проживать дома.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Adesu1606

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • швеция
  • Животные
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar