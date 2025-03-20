«Зубастое оружие»: Депутат Госдумы предложил варить из бродячих собак мыло

Сегодня для борьбы с бездомными собаками можно применить советскую практику — производить из них хозяйственное мыло. Важно помнить, что бродячие псы, с хозяином или без него, являются «зубастым оружием», которое может «выстрелить» в самый неожиданный момент. Об этом заявил депутат Госдумы Николай Цед.

«В советское время проблема решалась просто — производством хозяйственного мыла на мыловарнях из бездомных собак. Это вопрос не любви или нелюбви к животным. Почти у всех нас есть домашние питомцы, вопрос безопасности человека, особенно детей», — подчеркнул Цед.

Депутат сравнил стаи бездомных собак с волками, пояснив, что в данном случае следует прибегать к превентивным мерам. По его словам, постановление к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину по вопросам безопасности и прав граждан при обращении с животными уже принято. При этом комментарии к его публикации с инициативой закрыты.