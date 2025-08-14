Топ-5 опасностей, которые поджидают дачников в конце сезона, — от чего можно загреметь в больничку?

Вот бы просто забыть обо всех городских делах и жить на даче... Многие россияне мечтают о таком, но лишь единицы могут себе это позволить. Но даже среди этих единиц не каждый знает, что перед поездкой на дачу стоит сделать вакцинацию от базовых дачных болезней. Просто чтобы ваша прекрасная жизнь на даче не оборвалась в первые пару лет. Многие загородные активности могут закончиться в больнице. Расскажем, чего опасаться дачникам в конце сезона-2025.

1. Смертельные болезни, которые можно подхватить на даче

Прежде всего стоит помнить, что дача — это почти что нетронутая человеком природа. А на природе нас исторически многое может убить, даже если не хочет. Вряд ли столбнячная палочка вообще может чего-то «хотеть». Но всё равно вызывает свою болезнь с тяжёлыми последствиями. Кратко расскажем, какие смертоносные бактерии и вирусы живут прямо на ваших шести сотках.

Столбняк

Всем, кто сделал прививку от столбняка не ранее 2018 года, добрый день. Остальным соболезнуем. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kateryna Kon

Столбняк — опасная болезнь, которую вызывает анаэробная бактерия. Плохая новость: она живёт в почве — прямо у вас на грядках. Хорошая новость: бактерия не может выжить на воздухе. Но заболеть столбняком можно, напоровшись на ржавый гвоздь или вымазав свежую ранку в сырой земле. Потом будут судороги, мучительное поражение скелетной мускулатуры и всей нервной системы, а ещё это может закончиться летальным исходом. Есть защита — вакцинация. Её нужно делать раз в 10 лет. На самом деле можно даже раньше — организм у всех разный, на некоторых вакцина действует, например, всего семь лет. А ещё есть разные вакцины, некоторые защищают всего пять лет. Это всегда стоит уточнять у медработника.

Бешенство

Бешенство — наше любимое. Не стоит гладить лисичку, если она направляется к вам странной походкой. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sytilin Pavel

А на этот раз наш клиент — это вирус. Ужасная болезнь, которая может поразить лучших из нас. О том, насколько страшно «застрять» в месте, где государство не контролирует распространение этого заболевания, можете почитать в повести «Карабаш» Виталия Бианки. Вирус бешенства передаётся через укус заражённого животного. Поэтому вам нужно каждый год вакцинировать от него свою собаку. Чужая собака вполне может болеть бешенством, как и её дикие родственники. Обычно животное сторонится человека — это залог его выживания. Если оно вас не боится, что-то пошло не так.

Если вас «цапнули», действовать нужно быстро. Сразу отправляйтесь в ближайший медпункт и начинайте вакцинацию от бешенства. Вы не собака, в этом вам не повезло: невозможно сделать вакцину до того, как вас укусили, как в случае столбняка. Придётся колоть шесть уколов по строгой схеме, не пропуская ни одного, иначе — ужасная смерть с превращением в «зомби».

Клещевой энцефалит

Особенно стоит насторожиться сибирякам, уральцам и дальневосточникам. Клещи, которые носят в себе вирус энцефалита, эндемичны для этих регионов, а где-то они особенно злые. Итоги укуса такого клеща — лихорадка, воспаление и поражение серого вещества головного мозга. Расскажем базовые правила обращения с укусами клещей. Не стоит вынимать клеща руками, довезите до врача или держите при себе клещедёр.

Можно предварительно вакцинироваться от клещевого энцефалита, но это надо было делать три месяца назад.

Сразу после того, как вас укусил клещ, делайте прививку в ближайшем медицинском учреждении. Промедление равно летальному исходу.

2. Какими несмертельными болезнями могут заразиться дачники

То, что это не смертельно, не значит, что можно этим болеть и не лечиться. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Corona Borealis Studio

На даче можно подцепить и те болезни, которые для взрослого здорового человека летальными не являются. Эти хвори не очень приятны сами по себе, ещё хуже тот факт, что они могут вызвать тяжёлые последствия.

Список несмертельных, но опасных дачных заболеваний. Листериоз. Вызывается листериозной палочкой — живёт на грядках и на деревьях. Похож на грипп и диарею. Особенно опасен для беременных: будущий ребёнок может столкнуться с менингитом или сепсисом.

Вызывается листериозной палочкой — живёт на грядках и на деревьях. Похож на грипп и диарею. Особенно опасен для беременных: будущий ребёнок может столкнуться с менингитом или сепсисом. Боррелиоз. Ещё одна клещевая болезнь, лишь немного легче энцефалита. Обычно не смертельна, но всё равно лучше после неё делать МРТ. Характерная особенность — красные круги на коже с точками внутри, точка располагается на месте укуса.

Ещё одна клещевая болезнь, лишь немного легче энцефалита. Обычно не смертельна, но всё равно лучше после неё делать МРТ. Характерная особенность — красные круги на коже с точками внутри, точка располагается на месте укуса. Токсоплазмоз. Может быть вызван опасными одноклеточными. Чаще встречается у кошек. От них и передаётся человеку. Половина земного шара этим болеет. В России носители токсоплазмоза составляют всего 20% населения, в США — 22%. Он проявляется лихорадкой, постоянным повышением температуры до 37–38 градусов, увеличением печени и селезёнки.

Может быть вызван опасными одноклеточными. Чаще встречается у кошек. От них и передаётся человеку. Половина земного шара этим болеет. В России носители токсоплазмоза составляют всего 20% населения, в США — 22%. Он проявляется лихорадкой, постоянным повышением температуры до 37–38 градусов, увеличением печени и селезёнки. Гельминтозы. Аскаридоз, энтеробиоз и ещё около 400 болезней от разных возбудителей. По-простому их всех называют глистами.

Как защититься от несмертельных заболеваний? На самом деле всё относительно просто. После работы в огороде меняйте одежду, тщательно мойте руки. Не вступайте в контакт с незнакомыми вам животными, даже домашними. Если они не бешеные, то могут передать токсоплазмоз. Тщательно мойте овощи, фрукты и ягоды. Лучше с мылом. И носите закрытую одежду — от клещей.

3. Дачники и опасные дикие животные

Где-то на даче вполне можно встретить мишутку, который не прочь полакомиться человеком. А где-то — даже леопарда. Фото © Shutterstock / FOTODOM / gigello

Животные тоже на даче представляют опасность. Рядом с вашей «фазендой» могут гулять стаи бродячих собак. Лисы — переносчики бешенства, пожалуй, опасность представляют только этим, но в «загнанном» состоянии и здоровое животное может нанести серьёзные травмы. Кроме того, укус лисы может вызвать заражение крови, бруцеллёз, лептоспироз, стригущий лишай, сальмонеллёз и чесотку. Волки — стайные животные, в голодное время могут выйти к людям и даже кого-нибудь «задрать». Напасть на человека может и медведь, как показывают недавние новости.

Методы защиты от бездомных и диких животных бывают разные. От бездомных собак, вероятно, помогут ультразвуковые отпугиватели. А от всех сразу помогает перцовый распылитель «Антизверь». По сути, это большой перцовый баллон, вы вынимаете чеку — и это решает проблему как с медведем, так и с собаками, волками и лисами.

4. Типичные травмы дачников

По статистике, чаще всего дачники получают порезы от инструментов или просто каких-то металлических предметов. Учитывая непростую бактериальную обстановку на грядках, резаная рана — дело нешуточное. Если вы привиты от столбняка, всё равно поскорее промойте ранение 70-процентным раствором спирта либо хлоргексидином. Промытую ранку требуется закрыть от внешних воздействий. Пластырь или бинт хорошо подойдут. Если много крови, наложите давящую повязку. Если очень много — жгут Михайлова вам в помощь.

На втором месте по видам дачных травм — ожоги от солнца или костра. С ними обращаемся принципиально разными методами. При солнечном ожоге надо уйти от солнца, охладить кожу, увлажнить её кремом вроде «Пантенола», пить больше воды, принять обезболивающие, а если будут волдыри — обратиться к врачу. Если вас обжёг огонь — охладите это место в прохладной воде, лучше всего потратить на это 10–20 минут. Наложите сухую стерильную повязку. Если ожог 3–4 степени на большой площади или в чувствительных областях — нужен врач.

Следом идут переломы, вывихи, ушибы, растяжения и травмы головы. В этом случае лучше всего сразу обращаться к врачу и не заниматься самолечением. Ближайший травмпункт может находиться относительно близко, в получасе езды на машине. Если дачный посёлок «цивилизованный» и не находится в пустынных местах, добраться будет несложно. Небольшой ушиб или растяжения можно попытаться поправить первой помощью, но со всем остальным лучше ехать в травмпункт.

5. Переохлаждение и его последствия в конце дачного сезона

Переохлаждение, конечно, не так опасно, как бешенство, но тоже несёт тяжёлые последствия. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nazarova Mariia

И наконец, скоро холодный сезон, так что есть вероятность «словить» на даче переохлаждение. Это особенно актуально в северных регионах и ночью. Когда солнце уходит за горизонт, температура понижается. На природе, где нет постоянного нагрева от использования электроэнергии и множества людей, она может понижаться очень сильно. Следовательно, на даче должны существовать системы обогрева дома. Спасти может даже простейшая печка-буржуйка.

Но если у вас переохлаждение, то вам необходимо знать об этом состоянии следующее. Переохлаждение делится на три типа. Лёгкое — температура тела от 32 до 34 градусов. Среднее — от 29 до 32 градусов. Организм может впасть в заторможенное состояние «сопора». И тяжёлое, оно же коматозное, — температура ниже 31 градуса, человек заледенел.

Первым делом надо переместить человека в тёплое помещение, опционально снять одежду, дать тёплое питьё, укутать сухим одеялом.

Любое переохлаждение, где температура ниже 35 градусов, лечат реаниматологи и травматологи. Необходимо отвезти пострадавшего в реанимацию.