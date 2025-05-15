Клещи на охоте: Названы регионы России с самыми активными кровососами

Сезон максимальной активности энцефалитных клещей в России приходится на май и июнь. Об этом в беседе с «Постньюс» предупредил врач общей практики Роман Фишкин.

Уже в начале мая (например, за неделю с 5 по 11 мая 2025-го только в Новосибирской области) зафиксировано свыше 750 обращений по поводу укусов. Хотя в этом конкретном случае заражений не выявлено, опасность распространена по всей стране.

По данным за 2024 год, по стране зарегистрировано около 1,6 тысячи случаев клещевого энцефалита. Львиная доля — более 75% — приходится на Сибирь, Урал, Дальний Восток и Приволжье. В числе других регионов повышенного риска — Красноярский край, Свердловская, Кировская, Иркутская, Ленинградская, Костромская, Ярославская и Тверская области. В Подмосковье выделяют Дмитровский и Талдомский районы. А вот на юге России, включая Крым и Севастополь, вероятность заражения, по словам специалиста, минимальна.

Чтобы уберечься, врач советует носить закрытую светлую одежду, заправляя брюки в носки, использовать головной убор и репелленты. После прогулок важно тщательно осматривать тело, уделяя внимание шее, подмышкам и волосистой части головы. В эндемичных зонах рекомендуется вакцинация. Важно помнить: прививка спасает только от энцефалита, но не от других опасных инфекций, переносимых клещами, таких как боррелиоз или анаплазмоз.