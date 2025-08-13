28 лет борьбы позади: уникальная операция на мозге в Красноярске подарила пациентке с эпилепсией полноценную жизнь Оглавление Всего три часа, чтобы получить шанс на нормальную жизнь Эпилепсия больше не приговор Красноярские врачи провели уникальную операцию молодой жительнице Братска, страдающей тяжёлой эпилепсией. Теперь девушка может вести нормальную жизнь. Подробнее — в материале Life.ru. 13 августа, 16:15 Профессор Андрей Зуев провёл в Красноярске уникальную операцию на мозге пациентки с эпилепсией. Обложка © Андрей Зуев / НМХЦ им Н.И. Пирогова

29-летняя братчанка много лет жила в ожидании и тревоге. Кто-то из родственников всегда должен был быть рядом, ведь никогда не знаешь, в какой момент случится следующий приступ с судорогами и потерей сознания. Планы, мечты, стремления — всё подчинено тяжёлой форме фармакорезистентной эпилепсии.

Лекарства при такой болезни не помогают, купировать приступ просто невозможно, нельзя было даже добраться до Москвы на обследование. Родные пациентки находились в постоянной тревоге, всегда готовые прийти на помощь. Врачи пытались решить проблему: годами подбирали различные комбинации препаратов, дважды проводили операции на мозге. Всё безуспешно.

Девушка жила от вызова до вызова скорой, которая помогала справиться с судорожными приступами, и уже не надеялась на то, что страдания можно как-то облегчить. Пока не узнала — такая возможность всё-таки есть. В апреле 2025 года в Красноярске открылась Клиника диагностики и лечения эпилепсии, в которой есть всё самое современное оборудование для лечения этой тяжёлой болезни. Пациентка в сопровождении мамы отправилась на встречу с нейрохирургами и профессором Андреем Зуевым — доктором медицинских наук, заведующим Центром нейрохирургии им. Н. И. Пирогова.

Всего три часа, чтобы получить шанс на нормальную жизнь

Именно столько длилась уникальная операция по удалению эпилептогенной зоны под постоянным нейрофизиологическим контролем.

— Пациентка была очень сложной, её уже дважды до нас оперировали, были выполнены попытки удалить участок мозга, который вызывает эпилепсию, и они не привели к должному успеху. К счастью, нам удалось это сделать без каких-либо проблем, я надеюсь, что приступов у больной больше не будет, — поделился профессор Андрей Зуев.

Операция на мозге пациентки с эпилепсией дала больным надежду на новую жизнь. Фото © Андрей Зуев / НМХЦ им Н.И. Пирогова

Совместно с Андреем Зуевым операцию проводил главный внештатный нейрохирург Минздрава Красноярского края, доктор медицинских наук Павел Шнякин. И это была поистине ювелирная работа. Врачи выявили эпилептогенную зону, которая была в левой лобной доле. Сложность заключалась в том, что тут также локализуется речь и движения в правых руке и ноге, — и всё успешно сохранено.

Уже через сутки после операции девушка смогла пообщаться с родными. Сейчас она идёт на поправку, а врачи уверены в положительном прогнозе: впереди — жизнь без страха и тревожного ожидания.

Эпилепсия больше не приговор

Уникальная операция стала важным этапом в развитии нейрохирургии Красноярска. В Клинике диагностики и лечения эпилепсии есть всё необходимое оборудование, а специалисты повышают квалификацию, чтобы проводить подобные вмешательства в регионе, без направления в федеральные центры.

В рамках визита в Красноярск профессора Андрея Зуева также состоялась школа пациентов с эпилепсией, которую организовала и провела клиника — людям рассказали, где, когда и зачем оперировать эпилепсию и как правильно восстановиться после хирургического вмешательства.

Как отметил Павел Шнякин, пока в Красноярском крае выполняют более простые резекционные операции при височной эпилепсии. Но через пару лет местные доктора смогут проводить сложнейшие хирургические вмешательства.

Шанс на новую жизнь есть не только у жительницы Братска. Пациентам-эпилептикам не придётся ездить в Москву, и совсем скоро спасительных операций — и счастливых людей, которые живут без судорог и приступов, — станет больше.

