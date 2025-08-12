Как «полицейский с Рублёвки» Роман Попов героически борется с раком, который вернулся через 7 лет

«Семь лет спустя вернулся диагноз, и не один, а с осложнениями», — этими словами актёр Роман Попов из сериала «Полицейский с Рублёвки» описал своё состояние в видео, которое всколыхнуло миллионы сердец. Мужчина, которого все знают как беззаботного Мухича, снова вынужден сражаться за жизнь. Только на этот раз болезнь вернулась с удвоенной силой — лишив его зрения, частично слуха и возможности самостоятельно двигаться. В августе 2025 года 40-летний актёр и отец троих детей публично рассказал о рецидиве рака головного мозга, который он впервые победил семь лет назад.

Когда смех спас жизнь — первая битва с раком

Мухич из «Полицейского с Рублёвки»: как из-за болезни актер потерял зрение. Фото © Фильм «Полицейский с Рублёвки. Снова дома», режиссёр/сценарист Илья Куликов / Kinopoisk

Впервые Роман столкнулся с онкологией в октябре 2018 года, когда ему было всего 33 года. Всё началось с череды эпилептических припадков, которые случились за одну ночь. Актёр проснулся в окружении бригады скорой помощи и бледной от ужаса беременной супруги Юлии, которая находилась на седьмом месяце. После МРТ врачи обнаружили в височно-лобной доле злокачественную опухоль — астроцитому третьей степени. Диагноз прозвучал как приговор, но Роман не сдался. Изучив все варианты лечения, он выбрал Германию, где ему провели сложнейшую операцию стоимостью 55 тысяч евро. «Добро это было или зло, было непонятно — надо было вскрывать сундучок», — рассказывал актёр позже. После операции Попов проходил длительную реабилитацию и противосудорожную терапию, которую прекратил только в 2021 году, решив, что болезнь отступила навсегда.

Семья как опора — любовь сильнее страха

Пока Роман сражался с болезнью, его жена Юлия готовилась стать мамой в третий раз. Младшая дочь Марта появилась на свет в самый разгар лечения отца, став символом надежды и новой жизни. Когда актёр очнулся после операции, первое слово, которое он произнёс, было «Марта». Юлия сразу поняла — муж помнит об их будущей дочери и готов бороться за возможность её увидеть. Супруги познакомились ещё в школе, но после выпуска разошлись на несколько лет, чтобы потом снова найти друг друга в 2007 году. Сейчас у пары трое детей — сын Фёдор и дочери Елизавета и Марта. Роман всегда старательно оберегал семью от публичности, но во время болезни именно близкие стали его главной мотивацией для выздоровления. Актёр неоднократно подчёркивал, что без поддержки «жены декабриста» Юли он бы не справился.

Возвращение к жизни — Comedy Club и новые роли

Актёр Роман Попов ослеп на один глаз из-за опухоли мозга. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ romapopoff

После первой победы над раком Роман не просто вернулся к работе, но и обрёл новый смысл существования. Будучи резидентом Comedy Club в дуэте «20:14. Город Сочи» с Оганесом Григоряном, он продолжил радовать зрителей юмором, но теперь каждая шутка была пропитана особой жизненной мудростью. Настоящая слава пришла к нему благодаря роли Игоря Мухича в сериале «Полицейский с Рублёвки», где он играл простодушного, но преданного друга главного героя. За годы карьеры Попов снялся в более чем 50 картинах, включая «Каникулы президента», «БУМЕРанг» и «Большой человек». Но самым важным проектом для него стала помощь людям с онкологическими заболеваниями — по его словам, минимум 70 человек выздоровели благодаря его поддержке и советам. Актёр превратил личную трагедию в источник силы для других, доказывая, что победить рак возможно.

Новый удар — когда болезнь возвращается

В июне 2025 года жизнь Романа снова перевернулась. Во время съёмок у него случился тяжёлый судорожный приступ, но актёр отказался от госпитализации, стремясь завершить рабочий день. Обследование показало страшную правду — рак вернулся, и на этот раз с серьёзными осложнениями. Астроцитома третьей степени поразила синапсы, отвечающие за зрение и частично за слух. Правый глаз Попова перестал видеть полностью, левый различает лишь очертания. Актёр честно признался: «Я ничего не вижу правым глазом, вижу совсем мало левым глазом. А очень хочется работать, очень хочется жить». Сейчас ему также трудно самостоятельно ходить и есть, но он по-прежнему полон решимости продолжать сниматься. Впереди у Романа химиотерапия и долгий путь борьбы, но он не теряет оптимизма.

Работа как спасение — съёмки до последнего

Звезда «Полицейского с Рублёвки» борется с раком во второй раз. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ romapopoff

Несмотря на серьёзное ухудшение здоровья, Роман продолжает активно сниматься в кино. Он понимает, что нужно обеспечивать семью, и поэтому работает до тех пор, пока это физически возможно. «До химиотерапии я точно снимаюсь. Надеюсь, что зритель ничего не заметит», — говорит актёр. Правда, некоторые планы пришлось скорректировать — например, он не смог поехать на детский кинофестиваль «Алые паруса» в Артек, куда его приглашали как почётного гостя. В 2025 году на экраны вышли сразу несколько фильмов с участием Попова — семейная драма «Последнее интервью» и фэнтезийные «Марийские сказки». Работа для него — не просто способ заработка, но и терапия, возможность почувствовать себя нужным и полноценным человеком, несмотря на болезнь.

Призыв о помощи — когда силы на исходе

В своём недавнем видеообращении Роман впервые за семь лет попросил о финансовой помощи. «Спустя столько лет я не смогу справиться один. Я вынужден буду объявить сбор средств для того, чтобы вылечиться во второй раз», — признался актёр. Эти слова стоили ему огромных усилий — мужчина, который привык полагаться только на себя и помогать другим, теперь сам нуждается в поддержке. Первое лечение в 2018 году обошлось в 55 тысяч евро, и тогда ему помогли друзья, коллеги и продюсеры. Сейчас ситуация сложнее — болезнь прогрессирует, требуется более интенсивная терапия, а возможности актёра ограничены потерей зрения и проблемами с подвижностью. Но даже в этой трудной ситуации Роман не теряет фирменного чувства юмора и веры в будущее, которые когда-то уже помогли ему победить смерть.

Роман Попов на лечении астроцитомы третьей степени в Германии. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ romapopoff