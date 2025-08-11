«Очень хочется жить»: Мухич из «Полицейского с Рублёвки» почти ослеп из-за рака
У актёра Романа Попова рецидив рака мозга
Роман Попов потерял зрение из-за рецидива рака мозга. Обложка © Telegram / Роман Попов Официальный
Звезда сериала «Полицейский с Рублёвки» Роман Попов столкнулся с серьёзными проблемами со здоровьем после рецидива рака мозга. В своём телеграм-канале он признался, что частично потерял зрение.
Роман Попов потерял зрение из-за рецидива рака мозга. Видео © Telegram / Роман Попов Официальный
«Вот семь лет спустя вернулся диагноз, и не один, а с осложнениями. У меня повреждены синапсы, отвечающие за зрение, частично за слух. Поэтому я ничего не вижу правым глазом, вижу совсем мало левым глазом. А очень хочется работать, очень хочется жить», — признался Попов.
Актёр пояснил, что практически потерял зрение, частично лишился слуха и нуждается в постоянной помощи близких. Он рассказал, что передвигается и ест только с посторонней поддержкой. При этом Попов не теряет надежды на возвращение к работе, отмечая, что чувствует движение рук, хотя и не видит их.
Напомним, что в 2018 году у Попова впервые диагностировали онкологическое заболевание, но уже через год ему удалось добиться ремиссии. Активную поддержку он получал от своих товарищей и коллег по работе. Однако теперь, в 2025 году, болезнь вернулась в более тяжёлой форме с серьёзными осложнениями. В связи с этим он вынужден просить помощи у подписчиков.
Рецидив подозревают и у принцессы Уэльской Кейт Миддлтон. Ранее стало известно, что она похудела до 41 кг из-за борьбы с раком. В июне не посетила скачки в Аскоте, что вызвало беспокойство. Сначала её имя было указано в списке гостей, а за 20 минут до начала мероприятия пропало.