Возможен рецидив: Кейт Миддлтон похудела до критических 41 кг на фоне борьбы с раком

Состояние принцессы Уэльской Кейт Миддлтон вызывает опасения, её вес снизился до 41 килограмма после объявления о ремиссии. Об этом сообщает RadarOnline со ссылкой на источники.

«Кейт болезненно худа, и люди беспокоятся, что это признак того, что она с трудом восстанавливается после лечения от рака — или, что еще хуже, у неё случился рецидив. Говорят, у неё сейчас трудный период, нет аппетита, и в результате она теряет вес. Она сильно похудела, у неё почти нет мышечного тонуса», — говорится в материале.

По словам авторов статьи, у Кейт всегда была спортивная фигура, но сейчас до этого далеко.