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4 августа, 19:11

Возможен рецидив: Кейт Миддлтон похудела до критических 41 кг на фоне борьбы с раком

RadarOnline: Кейт Миддлтон похудела до 41 кг из-за борьбы с раком

Кейт Миддлтон. Обложка © Shutterstoclk / FOTODOM / Isaaack

Кейт Миддлтон. Обложка © Shutterstoclk / FOTODOM / Isaaack

Состояние принцессы Уэльской Кейт Миддлтон вызывает опасения, её вес снизился до 41 килограмма после объявления о ремиссии. Об этом сообщает RadarOnline со ссылкой на источники.

«Кейт болезненно худа, и люди беспокоятся, что это признак того, что она с трудом восстанавливается после лечения от рака — или, что еще хуже, у неё случился рецидив. Говорят, у неё сейчас трудный период, нет аппетита, и в результате она теряет вес. Она сильно похудела, у неё почти нет мышечного тонуса», — говорится в материале.

По словам авторов статьи, у Кейт всегда была спортивная фигура, но сейчас до этого далеко.

После ремиссии Миддлтон вернулась к выполнению королевских обязанностей. Она всё чаще появлялась на публичных мероприятиях. Однако в июне не посетила скачки в Аскоте, что вызвало беспокойство. Сначала её имя было указано в списке гостей, а за 20 минут до начала мероприятия пропало. Позже удалось выяснить, что супруга принца Уильяма изначально планировала пропустить Аскот, она поняла, что вернулась к прежнему ритму жизни слишком быстро и ей нужно время, чтобы найти баланс между королевскими обязанностями и личной жизнью.

Уйдёт в тень: Кейт Миддлтон перестанет появляться на публике после исчезновения со скачек
Уйдёт в тень: Кейт Миддлтон перестанет появляться на публике после исчезновения со скачек

Напомним, Кейт Миддлтон в марте прошлого года рассказала, что страдает от онкологии и проходит курс лечения. Долгое время принцесса Уэльская не посещала мероприятия и вышла в свет только в ноябре. В январе 2025 года она обрадовала поклонников тем, что в её борьбе с раком наступила стадия ремиссии. Однако состояние монаршей особы снова стало центром обсуждения после того, как она не посетила знаменитые скачки.

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Юлия Сафиулина
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