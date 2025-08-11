«Не значит, что нужно опустить руки»: Онколог раскрыл, сможет ли Мухич вернуть зрение после рецидива рака
Онколог Черемушкин: Актёр Попов мог лишиться зрения даже из-за небольшой опухоли
Роман Попов потерял зрение из-за рецидива рака мозга. Обложка © Telegram / Роман Попов Официальный
Актёр Роман Попов, полюбившийся зрителям в роли Мухича в сериале «Полицейский с Рублёвки», который частично потерял зрение и слух из-за рецидива рака, имеет шансы на выздоровление, однако потерянные функции организма могут не вернуться. Об этом в беседе с Life.ru рассказал врач-онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин.
Если человек перестает видеть при раке мозга и слышать, это не значит, что ему осталось совсем чуть-чуть жить. Ведь даже небольшая опухоль, расположенная в зоне основного центра, основного нервного ствола, может вызвать потерю зрения, но прогноз в плане жизни может быть достаточно длительным. Иногда можно получить хорошую ответную реакцию на проводимое лечение, но нарушение функционирования определённых структур уже безвозвратно потеряно.
Прогноз зависит от того, где расположена опухоль, как быстро растёт и как давно и как долго воздействует на нервную ткань. Врач объяснил, что новообразование в мозге, который является «центральной диспетчерской» нашего организма, сдавливает структуры определённых центров, и в этом случае пациент может потерять зрение и слух. Это может происходить постепенно, а может и резко, если ткани погибают быстро.
Черемушкин объяснил, что опускать руки в случае Романа Попова нельзя, несмотря на страшные слова «рецидив» и «поражение зрения». В случае артиста лечение, скорее всего, будет происходить с помощью лучевой или химиотерапии.
«Рецидив характеризуется тем, что это всегда распространение по каким-то каналам, протокам, то есть форма роста неблагоприятная. Операции уже практически не делают в таком случае — либо лучевая, либо химиотерапия. Когда есть рецидив и нарастающее поражение зрительных нервов, — это всё-таки неблагоприятный прогноз. Но это не значит, что нужно опустить руки и не бороться», — отмечает онколог.
Он подчеркнул, что пациент в подобном случае может победить рак и жить дальше, однако есть риск, что потерянные зрение и слух могут не вернуться, так как из-за давления ткань теряет жизнеспособность, замещается рубцовой, нефункциональной тканью.
Напомним, что в 2018 году у актёра Романа Попова впервые диагностировали онкологическое заболевание, но уже через год ему удалось добиться ремиссии. Однако теперь, в 2025 году, болезнь вернулась в более тяжёлой форме с серьёзными осложнениями: Мухич ослеп на один глаз, частично лишился слуха и нуждается в постоянной помощи близких. При этом Попов не теряет надежды на возвращение к работе и просит помощи у подписчиков.