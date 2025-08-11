«Не значит, что нужно опустить руки»: Онколог раскрыл, сможет ли Мухич вернуть зрение после рецидива рака

Актёр Роман Попов, полюбившийся зрителям в роли Мухича в сериале «Полицейский с Рублёвки», который частично потерял зрение и слух из-за рецидива рака, имеет шансы на выздоровление, однако потерянные функции организма могут не вернуться. Об этом в беседе с Life.ru рассказал врач-онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин.

Если человек перестает видеть при раке мозга и слышать, это не значит, что ему осталось совсем чуть-чуть жить. Ведь даже небольшая опухоль, расположенная в зоне основного центра, основного нервного ствола, может вызвать потерю зрения, но прогноз в плане жизни может быть достаточно длительным. Иногда можно получить хорошую ответную реакцию на проводимое лечение, но нарушение функционирования определённых структур уже безвозвратно потеряно. Евгений Черемушкин Врач-онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН

Прогноз зависит от того, где расположена опухоль, как быстро растёт и как давно и как долго воздействует на нервную ткань. Врач объяснил, что новообразование в мозге, который является «центральной диспетчерской» нашего организма, сдавливает структуры определённых центров, и в этом случае пациент может потерять зрение и слух. Это может происходить постепенно, а может и резко, если ткани погибают быстро.

Черемушкин объяснил, что опускать руки в случае Романа Попова нельзя, несмотря на страшные слова «рецидив» и «поражение зрения». В случае артиста лечение, скорее всего, будет происходить с помощью лучевой или химиотерапии.

«Рецидив характеризуется тем, что это всегда распространение по каким-то каналам, протокам, то есть форма роста неблагоприятная. Операции уже практически не делают в таком случае — либо лучевая, либо химиотерапия. Когда есть рецидив и нарастающее поражение зрительных нервов, — это всё-таки неблагоприятный прогноз. Но это не значит, что нужно опустить руки и не бороться», — отмечает онколог.

Он подчеркнул, что пациент в подобном случае может победить рак и жить дальше, однако есть риск, что потерянные зрение и слух могут не вернуться, так как из-за давления ткань теряет жизнеспособность, замещается рубцовой, нефункциональной тканью.