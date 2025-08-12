Актриса Светлана Пермякова похвасталась фигурой в купальнике после похудения

Актриса Светлана Пермякова показала обновлённую фигуру, позируя в купальнике у бассейна. Звезда сериала «Интерны» опубликовала фотографию в соцсетях, демонстрируя результат похудения на 22 килограмма.

По её словам, процесс снижения веса проходит в удобном для неё темпе и по собственной системе. Пермякова отметила, что изменилась не только внешне, но и внутренне — появились новые привычки, изменилось отношение к себе. Сейчас при росте 164 сантиметра актриса весит 78 килограммов и планирует сбросить ещё около пяти килограммов.