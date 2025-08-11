Встреча Путина и Трампа
11 августа, 18:41

Беременная Агата Муцениеце записала видео для подписчиков с синяком на лице

Беременная Агата Муцениеце показала, как тренируется с синяком на лице

Актриса и телеведущая Агата Муцениеце удивила своих поклонников. В соцсетях артистка разместила видеозапись, на которой она, будучи беременной, занимается на тренажёре.

Агата Муцениеце. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / agataagata

Однако больше всего подписчиков поразила не сама спортивная активность Муцениеце, а заметный синяк под глазом. Часть пользователей предположила, что он мог появиться после массажа, а недоброжелатели ожидаемо начали шутить о возможном домашнем насилии.

Напомним, что весной Агата Муцениеце объявила о помолвке с аккордеонистом Петром Дрангой. Позднее актриса рассекретила беременность — она станет многодетной мамой, а вот для её избранника малыш будет первенцем. Также знаменитость призналась, что собирается уйти в декрет сразу после завершения съёмок в очередном проекте.

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / agataagata

Виталий Приходько
