Беременная Агата Муцениеце записала видео для подписчиков с синяком на лице

Беременная Агата Муцениеце показала, как тренируется с синяком на лице
Актриса и телеведущая Агата Муцениеце удивила своих поклонников. В соцсетях артистка разместила видеозапись, на которой она, будучи беременной, занимается на тренажёре.
Однако больше всего подписчиков поразила не сама спортивная активность Муцениеце, а заметный синяк под глазом. Часть пользователей предположила, что он мог появиться после массажа, а недоброжелатели ожидаемо начали шутить о возможном домашнем насилии.
Напомним, что весной Агата Муцениеце объявила о помолвке с аккордеонистом Петром Дрангой. Позднее актриса рассекретила беременность — она станет многодетной мамой, а вот для её избранника малыш будет первенцем. Также знаменитость призналась, что собирается уйти в декрет сразу после завершения съёмок в очередном проекте.
