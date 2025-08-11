Беременная Агата Муцениеце записала видео для подписчиков с синяком на лице

Актриса и телеведущая Агата Муцениеце удивила своих поклонников. В соцсетях артистка разместила видеозапись, на которой она, будучи беременной, занимается на тренажёре.

Однако больше всего подписчиков поразила не сама спортивная активность Муцениеце, а заметный синяк под глазом. Часть пользователей предположила, что он мог появиться после массажа, а недоброжелатели ожидаемо начали шутить о возможном домашнем насилии.