После гендер пати Муцениеце Прилучный отписался от 9-летней дочери в соцсетях

Известный российский актёр Павел Прилучный вызвал очередную волну обсуждений в социальных сетях после того, как отписался от страницы 9-летней дочери Мии. Пользователи связывают это с недавним гендер-пати его бывшей супруги Агаты Муцениеце, на котором она публично объявила пол будущего ребёнка.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись в 2020 году после десяти лет брака. У них двое общих детей: Мия и 12-летний Тимофей. Супруги долгое время через суд решали с кем останется жить мальчик. По решению судебного заседания Тимофей остался жить с отцом.