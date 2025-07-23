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23 июля, 11:53

После гендер пати Муцениеце Прилучный отписался от 9-летней дочери в соцсетях

Прилучный отписался от 9-летней дочери Мии в соцсетях

Павел Прилучный с дочкой Мией и сыном Тимофеем. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Павел Прилучный с дочкой Мией и сыном Тимофеем. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Известный российский актёр Павел Прилучный вызвал очередную волну обсуждений в социальных сетях после того, как отписался от страницы 9-летней дочери Мии. Пользователи связывают это с недавним гендер-пати его бывшей супруги Агаты Муцениеце, на котором она публично объявила пол будущего ребёнка.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись в 2020 году после десяти лет брака. У них двое общих детей: Мия и 12-летний Тимофей. Супруги долгое время через суд решали с кем останется жить мальчик. По решению судебного заседания Тимофей остался жить с отцом.

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Напомним, что вчера Муцениеце на гендер-пати узнала пол будущего ребёнка от нового избранника — музыканта Петра Дранги. Оказалось, что у пары родится девочка. Муцениеце призналась подписчикам у себя в соцсетях, что почти не спала, поскольку её переполняли эмоции.

Полина Никифорова
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