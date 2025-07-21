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21 июля, 09:22

«Никогда так не ревела»: Агата Муцениеце и Пётр Дранга узнали пол будущего ребёнка

Агата Муцениеце и Пётр Дранга узнали, что у них родится девочка

Агата Муцениеце и Пётр Дранга. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / agataagata

Агата Муцениеце и Пётр Дранга. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / agataagata

Актриса Агата Муцениеце и её муж Пётр Дранга побывали на вечеринке, в ходе которой им раскрыли пол их будущего ребёнка. Оказалось, что у пары родится девочка.

Агата Муцениеце на гендер-пати. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / agataagata

Агата Муцениеце на гендер-пати. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / agataagata

Муцениеце призналась подписчикам у себя в соцсетях, что почти не спала, поскольку её переполняли эмоции. А ещё она не смогла сдержать слёз. Отдельную благодарность она выразила своему мужу, который «изменил её жизнь и снова заставил поверить».

«Давно я так не ревела от счастья! Да что там давно, мне кажется, я никогда так не ревела от счастья», — написала звезда «Закрытой школы».

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Выходит, чутьё не подвело Агату, ведь ранее она отметила у себя усилившуюся тягу к шоппингу, предположив, что у неё в связи с этим будет дочь. Кстати, у Муцениеце есть ещё двое детей от предыдущего брака, а вот для Дранги это первый ребёнок.

Владимир Озеров
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