«Под ноль»: Беременная Муцениеце шокировала поклонников новым образом

Актриса Агата Муцениеце опубликовала в соцсетях новое видео, где предстала перед подписчиками полностью лысой. Неожиданный и весьма провокационный образ знаменитости заставил её фанатов гадать, это реальность, подготовка к новой роли или очередной артистический перформанс.

Актриса в новом образе. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / agataagata

Муцениеце с грустью рассказала о том, что ей пришлось побриться «под ноль» из-за испорченных волос. По её словам, волосы были сожжены после неудачной химической завивки, на которую артистка решилась перед предстоящей свадьбой.

Впрочем, звезда российского кино поспешила найти в этом инциденте позитивные стороны, назвав новую причёску спасительной в период жары.