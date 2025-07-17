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17 июля, 09:39

«Под ноль»: Беременная Муцениеце шокировала поклонников новым образом

Агата Муцениеце побрилась налысо после неудачной химической завивки

Агата Муцениеце. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / agataagata

Агата Муцениеце. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / agataagata

Актриса Агата Муцениеце опубликовала в соцсетях новое видео, где предстала перед подписчиками полностью лысой. Неожиданный и весьма провокационный образ знаменитости заставил её фанатов гадать, это реальность, подготовка к новой роли или очередной артистический перформанс.

Актриса в новом образе. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / agataagata

Муцениеце с грустью рассказала о том, что ей пришлось побриться «под ноль» из-за испорченных волос. По её словам, волосы были сожжены после неудачной химической завивки, на которую артистка решилась перед предстоящей свадьбой.

Впрочем, звезда российского кино поспешила найти в этом инциденте позитивные стороны, назвав новую причёску спасительной в период жары.

Несмотря на убедительность Муцениеце, большинство поклонников склоняются к версии о розыгрыше или подготовке к новой роли. Кто-то из фанатов уже успел пошутить, что «фату можно прицепить на гвоздик или двусторонний скотч».

«Хочу наряжаться»: Муцениеце намекнула на пол ребёнка
«Хочу наряжаться»: Муцениеце намекнула на пол ребёнка

Напомним, что весной Агата Муцениеце объявила о помолвке с аккордеонистом Петром Дрангой. Позднее актриса рассекретила беременность — она станет многодетной мамой, а вот для её избранника малыш будет первенцем. Также знаменитость призналась, что собирается уйти в декрет сразу после завершения съёмок в очередном проекте.

Ольга Сливченко
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