«Хочу наряжаться»: Муцениеце намекнула на пол ребёнка
Агата Муцениеце в кружевах намекнула, что беременна девочкой
Агата Муцениеце и Пётр Дранга. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / agataagata
36-летняя актриса Агата Муцениеце, которая весной объявила о помолвке с аккордеонистом Петром Дрангой, скоро подарит ему первенца. Пол ребёнка пара пока держит в тайне, хотя сама Агата допускает, что ждёт девочку — об этом говорят её новые предпочтения в одежде.
Недавно Муцениеце показала в запрещённой соцсети округлившийся животик в элегантном белом платье с чёрным кружевом. Без макияжа, с собранными в небрежный пучок волосами, Муцениеце не скрывала восхищения своим изменившимся телом — актриса нежно гладила округлившийся животик и любовалась отражением в зеркале. С юмором звезда отметила, что, возможно, у них с женихом будет девочка, так как она внезапно почувствовала непреодолимую тягу к приобретению одежды.
«Мне так нравятся эти кружева! Я не знаю, что со мной случилось. Может быть, у меня девочка? Я стала немного шмоточницей», — призналась актриса.
Для Дранги это будет первый ребёнок, тогда как у Агаты уже есть двое детей от предыдущего брака — дочь Мия и сын Тимофей. Музыкант успел наладить тёплые отношения с будущей падчерицей, но с сыном Муцениеце, который живёт вместе с актёром Павлом Прилучным, контакт пока не установился.
Напомним, что Муцениеце сообщила подписчикам о своей третьей беременности в соцсетях. Она поделилась кадрами с профессиональной фотосессии, на которых хорошо виден её округлившийся живот. Ранее она опровергала слухи о беременности.