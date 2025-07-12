«Хочу наряжаться»: Муцениеце намекнула на пол ребёнка

36-летняя актриса Агата Муцениеце, которая весной объявила о помолвке с аккордеонистом Петром Дрангой, скоро подарит ему первенца. Пол ребёнка пара пока держит в тайне, хотя сама Агата допускает, что ждёт девочку — об этом говорят её новые предпочтения в одежде.

Недавно Муцениеце показала в запрещённой соцсети округлившийся животик в элегантном белом платье с чёрным кружевом. Без макияжа, с собранными в небрежный пучок волосами, Муцениеце не скрывала восхищения своим изменившимся телом — актриса нежно гладила округлившийся животик и любовалась отражением в зеркале. С юмором звезда отметила, что, возможно, у них с женихом будет девочка, так как она внезапно почувствовала непреодолимую тягу к приобретению одежды.

«Мне так нравятся эти кружева! Я не знаю, что со мной случилось. Может быть, у меня девочка? Я стала немного шмоточницей», — призналась актриса.