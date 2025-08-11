Степаненко вернулась в Россию и планирует сниматься на телевидении

Юмористка Елена Степаненко возвращается к работе и в августе приступит к съемкам телепередач, которые выйдут этой осенью. Ранее ходили слухи, что артистка навсегда уехала в США, где живёт старшая дочь её бывшего мужа Евгения Петросяна. Об этом пишет kp.ru.

Весной этого года участник «Петросян шоу» Михаил Вашуков поделился неожиданными подробностями о жизни Елены Степаненко. Юморист заявил, она якобы давно проживает в США и лишь изредка приезжает в Москву. Также артист отметил, что Степаненко предпочитает скрытный образ жизни.

Однако в действительности ситуация выглядела иначе. Степаненко решила сделать паузу в карьере, посвятив время отдыху, путешествиям и встречам с друзьями. Часто она навещала в США старшую дочь Петросяна — 56-летнюю Викторину Петросянц, рождённую в его первом браке. Викторина в молодости вышла замуж за американца и переехала за границу, где воспитала двоих сыновей. Несмотря на жизнь в США, она поддерживает связь с Россией и сохраняет тёплые отношения с Еленой Степаненко. Со временем они стали по-настоящему близкими людьми.

После развода Петросяна и Степаненко Викторина приняла сторону Елены Григорьевны и прекратила общение с отцом и его новой семьёй. Теперь они не только родственники, но и лучшие подруги. Именно поэтому Степаненко так часто летает в Америку — чтобы проводить время с Викториной и её семьёй.

Сейчас юмористка вернулась в Москву и готовится к съёмкам юмористических телепроектов. В новых программах она будет и ведущей, и презентует номера. Выступлений на частных мероприятиях или концертах в ближайших планах Степаненко нет — артистка выбрала спокойный ритм жизни.