Из «Кривого зеркала» в затворницы: Стало известно, куда пропала Степаненко после развода с Петросяном

Заслуженная артистка России и бывшая супруга юмориста Евгения Петросяна Елена Степаненко теперь проживает в США и редко появляется в Москве. Об этом сообщает издание «Абзац» со ссылкой на друга телезвезды юмориста Михаила Вашукова. Он признался, что не знает причин, по которым Степаненко решила стать затворницей.

«Я не знаю, почему она решила начать вести скрытный образ жизни. Она уже давно уехала в США и иногда приезжает в Москву. Это всё, что я могу на сегодня рассказать о ней, к сожалению», — поделился Вашуков.