Из «Кривого зеркала» в затворницы: Стало известно, куда пропала Степаненко после развода с Петросяном
Юморист Вашуков сообщил, что Степаненко уехала в США и стала затворницей
Елена Степаненко. Обложка © ТАСС / Людмила Пахомова
Заслуженная артистка России и бывшая супруга юмориста Евгения Петросяна Елена Степаненко теперь проживает в США и редко появляется в Москве. Об этом сообщает издание «Абзац» со ссылкой на друга телезвезды юмориста Михаила Вашукова. Он признался, что не знает причин, по которым Степаненко решила стать затворницей.
«Я не знаю, почему она решила начать вести скрытный образ жизни. Она уже давно уехала в США и иногда приезжает в Москву. Это всё, что я могу на сегодня рассказать о ней, к сожалению», — поделился Вашуков.
Напомним, в начале 2025 года Елена Степаненко закрыла юридическое лицо в России, так как их с экс-мужем дуэт прекратил своё существование. У неё также было шоу на телеканале «Россия», которое не выходит в эфир с 2020 года из-за низких рейтингов, а от концертов Степаненко отказалась ещё в 2021 году. Брак артистки с Петросяном распался в 2018 году после 30 лет совместной жизни, юморист завёл отношения со своей юной помощницей, которая позже родила ему двоих детей.