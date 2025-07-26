Семи лет не хватило: Петросян снова судится со Степаненко, и снова из-за денег

Спустя три года после завершения раздела имущества между комиком Евгением Петросяном и юмористкой Еленой Степаненко судебная тяжба получила неожиданное продолжение — экс-супруги отказались оплачивать экспертизу стоимостью 500 тысяч рублей. Об этом сообщает StarHit.

Семилетний судебный процесс, который мог бы претендовать на звание самого длительного в истории российского шоу-бизнеса, возобновился после обращения Федерального Центра судебной экспертизы. Как стало известно изданию, несмотря на то, что три года назад суд разделил совместно нажитое имущество поровну, вопрос оплаты оценочных услуг остался нерешённым.

За годы судебных разбирательств оба артиста значительно изменили свою жизнь: Петросян создал новую семью и стал отцом двоих детей, а Степаненко успела запустить и закрыть телепроект, сменить страну проживания и получить наследство. В материале говорится, что первоначально Степаненко препятствовала работе оценщиков, требуя большую часть коллекции, собранной Петросяном.