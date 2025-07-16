Всё лучшее младшим: Петросян окончательно изгнал старшую дочь из квартиры в Москве

Напомним, что в декабре прошлого года Петросян подал заявление о выселении своей 56-летней дочери Викторины из квартиры на Ростовской набережной (площадью 34 кв. м), кадастровая стоимость которой составляет около 20 миллиона рублей. Хамовнический суд удовлетворил просьбу артиста в конце апреля этого года. Как следует из документов, эти столичные апартаменты Петросян делил с бывшей супругой Еленой Степаненко уже после развода. Со второй женой у него общих детей нет, а вот Татьяна Брухунова родила комику двоих детей: Матильду и Вагана.