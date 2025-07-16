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16 июля, 09:26

Всё лучшее младшим: Петросян окончательно изгнал старшую дочь из квартиры в Москве

Юморист Петросян через суд выписал старшую дочь Викторину из квартиры в Москве

Обложка © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Обложка © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Мосгорсуд подтвердил законность решения Хамовнического суда Москвы о выселении старшей дочери артиста Евгения Петросяна из квартиры отца. Из документов суда следует, что теперь Викторина Петросянц (настоящая фамилия юмориста) не сможет проживать в столичных апартаментах на Ростовской набережной.

«Исковые требования Петросянц Евгения Вагановича к Петросянц Викторине Евгеньевне о признании утратившим права пользования, снятии с регистрационного учёта. Признать Петросянц Викторину Евгеньевну — утратившей право пользования жилым помещением. Постановление Хамовнического районного суда Москвы вступило в силу», — сказано в карточке.

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Напомним, что в декабре прошлого года Петросян подал заявление о выселении своей 56-летней дочери Викторины из квартиры на Ростовской набережной (площадью 34 кв. м), кадастровая стоимость которой составляет около 20 миллиона рублей. Хамовнический суд удовлетворил просьбу артиста в конце апреля этого года. Как следует из документов, эти столичные апартаменты Петросян делил с бывшей супругой Еленой Степаненко уже после развода. Со второй женой у него общих детей нет, а вот Татьяна Брухунова родила комику двоих детей: Матильду и Вагана.

Наталья Афонина
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