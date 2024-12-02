Евгений Петросян подал в суд на свою дочь от первого брака
79-летний писатель-сатирик и юморист Евгений Петросян подал иск против своей дочери от первого брака, 56-летней Викторины Петросянц. Он намерен выписать её из московской квартиры.
По данным Mash, речь идет о квартире на Ростовской набережной, площадью 34 квадратных метра и стоимостью около 20 миллионов рублей. Этот объект недвижимости юморист разделил с Еленой Степаненко после развода в 2018 году.
В своем иске артист требует аннулировать право дочери на пользование квартирой и снять её с регистрационного учета. Первоначальный документ был возвращён в суд из-за ошибок.
Викторина — дочь Петросяна от его первого брака с балериной Беллой Кригер. В настоящее время она проживает в Нью-Йорке с мужем-американцем.
Напомним, что в 2024 году Евгений Петросян и его молодая супруга Татьяна Брухунова снова стали родителями. Девочку назвали Матильдой. Причём супругу юмориста успели снова заподозрить в беременности после фото с округлившимся животом.
Сергей Бобылев/ТАСС