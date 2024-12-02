Евгений Петросян подал в суд на свою дочь от первого брака

79-летний писатель-сатирик и юморист Евгений Петросян подал иск против своей дочери от первого брака, 56-летней Викторины Петросянц. Он намерен выписать её из московской квартиры.

По данным Mash, речь идет о квартире на Ростовской набережной, площадью 34 квадратных метра и стоимостью около 20 миллионов рублей. Этот объект недвижимости юморист разделил с Еленой Степаненко после развода в 2018 году.

В своем иске артист требует аннулировать право дочери на пользование квартирой и снять её с регистрационного учета. Первоначальный документ был возвращён в суд из-за ошибок.