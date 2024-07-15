Снова мама? Молодую жену Евгения Петросяна заподозрили в третьей беременности Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова показала фото с округлившимся животом 15 июля, 07:40 Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / bruhunova

Новые сплетни о семье юмориста Евгения Петросяна появились в сети. Пятая супруга артиста опубликовала в социальных сетях новое фото с явно округлившимся животиком, и публика сразу же заподозрила 35-летнюю Татьяну Брухунову в третьей беременности.

На фото обратил внимание Telegram-канал "Самые СЛИВки". Одна половина его читателей полностью уверена в том, что в семье Петросяна скоро появится третий ребёнок. Другие же считают, что это последствия второй беременности или неудачный ракурс во время фото. Достоверная информация известна пока лишь семье юмориста.

Сама же Брухунова до этого сообщила, что путешествует на теплоходе по Карелии и вкусно ест. Возможно, причина появления живота кроется в питании.

Ранее Life.ru рассказал о том, что 78-летний Евгений Петросян стал отцом во второй раз. Брухунова опубликовала семейное фото с малышкой на руках в соцсети, девочку назвали Матильда. До этого Татьяна родила юмористу сына Вагана. При этом родителями мальчишки супруги стали спустя три месяца после свадьбы.

Авторы Наталья Афонина