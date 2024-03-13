Продюсер подкрепил версию о том, что Петросяну дочь родила не Брухунова Продюсер Дворцов заявил, что не видел у жены Петросяна живота на восьмом месяце 13 марта, 13:57 Евгений Петросян с женой и детьми. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Татьяна Брухунова

Музыкальный продюсер, концертный директор Сергей Дворцов признался Life.ru, что не верит жене юмориста Евгения Петросяна Татьяне, которая утверждает, что родила дочку сама. По его словам, он видел женщину полтора месяца назад на светском мероприятии, но живота у неё не было.

То, что она говорит, что рожала сама, — это, конечно, абсурд. Потому что как минимум она должна была появиться с животом на каких-то мероприятиях, хоть какие-то округлости живота должны были присутствовать, у неё этого не наблюдалось. Сергей Дворцов Музыкальный продюсер, концертный директор

Продюсер уверен, что сегодня суррогатное материнство — очень популярный способ обзавестись потомством. При этом у звёзд шоу-бизнеса финансовых возможностей для этого гораздо больше, а значит, многие прибегают к подобной процедуре. Дворцов добавил, что Петросян "давно уже не мальчик", поэтому шансы завести детей естественным путём не так уж и высоки.

Тем не менее продюсер высоко оценил желание юмориста в очередной раз стать отцом. По его мнению, Петросян — кормилец в семье и надёжная опора и Татьяне очень повезло, так как дети будут хорошо обеспечены и она может позволить себе не работать.

Напомним, у юмориста Евгения Петросяна и его 35-летней супруги Татьяны Брухуновой родилась дочь. Жена 78-летнего комика опубликовала семейное фото с малышкой на руках в соцсети. У пары уже есть сын Ваган, которому исполнилось четыре года.