Среди жильцов – Петросян: «Водопад» забил в звёздном московском ЖК с квартирами от 400 млн
В Москве затоплен ЖК «Садовые кварталы», где проживают Янковский и Петросян
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Элитный жилой комплекс «Садовые кварталы», расположенный в районе Хамовники в Москве, затопило во время тропических ливней. Среди владельцев квартир в этом ЖК – известные личности, такие как юморист Евгений Петросян и актёр Иван Янковский. Прямо в подъезде «звёздного» дома забил «водопад».
В Москве затопило престижный ЖК. Видео © Telegram/«Новости Москвы»
Telegram-канал «Новости Москвы» обратил внимание на данную ситуацию, опубликовав видео из ЖК. На нём видно, как вода льётся с потолка в подъезде и лифте одного из зданий комплекса. Стоимость квартир в «Садовых кварталах» начинается от 400 миллионов рублей.
Ранее Life.ru писал, что улицы Москвы и области превратились в бурные реки из-за тропических ливней. Дожди прогнозируются всю неделю, в ближайшие сутки ожидается 40% от нормы осадков в июле. Жители московского региона делятся в Сети кадрами потопа. Так, на парковке ЖК «Гусарская баллада» в подмосковном Одинцове машины ушли под воду, а на Нагорной улице в Москве – мойка и автосервис.