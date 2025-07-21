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Регион
21 июля, 15:04

Среди жильцов – Петросян: «‎Водопад» забил в ‎звёздном московском ЖК с квартирами от 400 млн

В Москве затоплен ЖК «Садовые кварталы», где проживают Янковский и Петросян

Обложка © freepik

Обложка © freepik

Элитный жилой комплекс «Садовые кварталы», расположенный в районе Хамовники в Москве, затопило во время тропических ливней. Среди владельцев квартир в этом ЖК – известные личности, такие как юморист Евгений Петросян и актёр Иван Янковский. Прямо в подъезде «‎звёздного» дома забил «‎водопад».

В Москве затопило престижный ЖК. Видео © Telegram/«Новости Москвы»

Telegram-канал «Новости Москвы» обратил внимание на данную ситуацию, опубликовав видео из ЖК. На нём видно, как вода льётся с потолка в подъезде и лифте одного из зданий комплекса. Стоимость квартир в «Садовых кварталах» начинается от 400 миллионов рублей.

В Москве 21 июля выпало рекордное количество осадков с 1879 года
В Москве 21 июля выпало рекордное количество осадков с 1879 года

Ранее Life.ru писал, что улицы Москвы и области превратились в бурные реки из-за тропических ливней. Дожди прогнозируются всю неделю, в ближайшие сутки ожидается 40% от нормы осадков в июле. Жители московского региона делятся в Сети кадрами потопа. Так, на парковке ЖК «Гусарская баллада» в подмосковном Одинцове машины ушли под воду, а на Нагорной улице в Москве – мойка и автосервис.

Анастасия Никонорова
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