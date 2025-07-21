Среди жильцов – Петросян: «‎Водопад» забил в ‎звёздном московском ЖК с квартирами от 400 млн

Элитный жилой комплекс «Садовые кварталы», расположенный в районе Хамовники в Москве, затопило во время тропических ливней. Среди владельцев квартир в этом ЖК – известные личности, такие как юморист Евгений Петросян и актёр Иван Янковский. Прямо в подъезде «‎звёздного» дома забил «‎водопад».

Telegram-канал «Новости Москвы» обратил внимание на данную ситуацию, опубликовав видео из ЖК. На нём видно, как вода льётся с потолка в подъезде и лифте одного из зданий комплекса. Стоимость квартир в «Садовых кварталах» начинается от 400 миллионов рублей.