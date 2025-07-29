Раздел — на миллионы, счёт — пополам: Минюст требует более полумиллиона с Петросяна и Степаненко
Минюст: По делу Петросяна и Степаненко требуем взыскать 582 тыс за экспертизу
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ petrosyanevgeny, © ТАСС / Валерий Шарифулин
История громкого развода юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко продолжается: Министерство юстиции требует вернуть в бюджет более полумиллиона рублей за недоплаченную судебную экспертизу по делу о разделе их имущества. Об этом следует из документов в распоряжении РИА «Новости».
Как выяснилось, в рамках имущественного спора между Петросяном и Степаненко Минюст РФ заказал две дорогостоящие судебные экспертизы. Одна из них, стоимостью 7,5 миллиона рублей, была оплачена в равных долях обеими сторонами. Однако за вторую — более чем на миллион рублей — в бюджет поступило только 550 тысяч. Теперь ведомство требует взыскать оставшиеся 582 тысячи рублей, направив соответствующее заявление в Хамовнический суд Москвы.
Указано, что платёж был осуществлён только со стороны Петросяна, а вот кто именно должен покрыть оставшуюся сумму — не уточняется. Заседание на сегодня, 29 июля, и пройдёт в закрытом режиме. Комментарии от представителей сторон получить не удалось — адвокаты отказались от общения с прессой.
Семилетняя тяжба между Петросяном и Степаненко претендовала на звание самого затяжного развода в российском шоу-бизнесе. Ранее суд делил совместно нажитое имущество, включая недвижимость, антиквариат и активы. Несмотря на формальное завершение спора в 2022 году, дело получило неожиданное продолжение: спустя три года после развода выяснилось, что одна из экспертиз, проведённая в рамках дела, осталась неоплаченной. Именно с этим и связано новое судебное разбирательство.