Раздел — на миллионы, счёт — пополам: Минюст требует более полумиллиона с Петросяна и Степаненко

История громкого развода юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко продолжается: Министерство юстиции требует вернуть в бюджет более полумиллиона рублей за недоплаченную судебную экспертизу по делу о разделе их имущества. Об этом следует из документов в распоряжении РИА «Новости».

Как выяснилось, в рамках имущественного спора между Петросяном и Степаненко Минюст РФ заказал две дорогостоящие судебные экспертизы. Одна из них, стоимостью 7,5 миллиона рублей, была оплачена в равных долях обеими сторонами. Однако за вторую — более чем на миллион рублей — в бюджет поступило только 550 тысяч. Теперь ведомство требует взыскать оставшиеся 582 тысячи рублей, направив соответствующее заявление в Хамовнический суд Москвы.

Указано, что платёж был осуществлён только со стороны Петросяна, а вот кто именно должен покрыть оставшуюся сумму — не уточняется. Заседание на сегодня, 29 июля, и пройдёт в закрытом режиме. Комментарии от представителей сторон получить не удалось — адвокаты отказались от общения с прессой.