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29 июля, 08:32

Раздел — на миллионы, счёт — пополам: Минюст требует более полумиллиона с Петросяна и Степаненко

Минюст: По делу Петросяна и Степаненко требуем взыскать 582 тыс за экспертизу

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ petrosyanevgeny, © ТАСС / Валерий Шарифулин

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ petrosyanevgeny, © ТАСС / Валерий Шарифулин

История громкого развода юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко продолжается: Министерство юстиции требует вернуть в бюджет более полумиллиона рублей за недоплаченную судебную экспертизу по делу о разделе их имущества. Об этом следует из документов в распоряжении РИА «Новости».

Как выяснилось, в рамках имущественного спора между Петросяном и Степаненко Минюст РФ заказал две дорогостоящие судебные экспертизы. Одна из них, стоимостью 7,5 миллиона рублей, была оплачена в равных долях обеими сторонами. Однако за вторую — более чем на миллион рублей — в бюджет поступило только 550 тысяч. Теперь ведомство требует взыскать оставшиеся 582 тысячи рублей, направив соответствующее заявление в Хамовнический суд Москвы.

Указано, что платёж был осуществлён только со стороны Петросяна, а вот кто именно должен покрыть оставшуюся сумму — не уточняется. Заседание на сегодня, 29 июля, и пройдёт в закрытом режиме. Комментарии от представителей сторон получить не удалось — адвокаты отказались от общения с прессой.

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Семилетняя тяжба между Петросяном и Степаненко претендовала на звание самого затяжного развода в российском шоу-бизнесе. Ранее суд делил совместно нажитое имущество, включая недвижимость, антиквариат и активы. Несмотря на формальное завершение спора в 2022 году, дело получило неожиданное продолжение: спустя три года после развода выяснилось, что одна из экспертиз, проведённая в рамках дела, осталась неоплаченной. Именно с этим и связано новое судебное разбирательство.

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Милена Скрипальщикова
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