Аномальный август: Почему в конце лета мир сходит с ума, начинаются войны и происходят катастрофы Август — самый опасный месяц в году, и такие взгляды порой подтверждаются. Но почему именно в третий месяц лета чаще происходят странные и трагические события? Life.ru рассказывает о мистической энергетике августа и вспоминает самые страшные трагедии за 110 лет.

В августе нужно быть осторожными. Этот таинственный месяц под цифрой 8, символизирующей своими начертаниями бесконечность, в последние пару столетий показал свою тёмную сторону. Именно в августе с начала XX столетия происходят события, которые мировая история отмечает как кровавые. Как проявлял себя август раньше? Как он проявит себя сейчас? Рассказываем в материале.

Почему август — опасный месяц

У августа так себе репутация, этот месяц считают очень опасным. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Август считается опасным месяцем даже на основе анализа больших данных. В первую очередь это данные о ДТП, смертях, госпитализациях, катастрофах, сбоях и крушениях. Как в гражданской, так и в военной сфере. Так, в 2024 году именно август стал пиковым месяцем по ДТП. Главная причина — в ранних сумерках, водители не успевают адаптироваться к темноте и допускают больше ошибок. Восьмой месяц считают опасным также за магнитные бури, авиакатастрофы, сбои в работе техники. А вот по общему количеству госпитализаций и смертей он — далеко не первый.

С точки зрения астрологии август — неоднозначное время. Повышается риск конфликтов, травм и несчастных случаев. Многие испытывают повышенную тревогу и стресс из-за того, что скоро осень, холодное время, когда надо возвращаться к учёбе или работе. На праздник Успения Святой Богородицы вообще возрастает риск травм. Также астрологи связывают август с поспешными решениями и ошибками.

Трагедии, которые произошли в августе

В августе происходило много разных катастроф. Рассказываем. Фото © ТАСС

Именно в августе 2010 года Москва столкнулась с аномальной жарой, лесными пожарами, смогом. Для многих этот месяц стал последним. Но то была чисто природная катастрофа, мы не можем никак повлиять на такое. По крайней мере, раньше не могли. Но в августе множество трагедий и катастроф связаны также с деятельностью людей. Рассказываем, какие трагедии мирового масштаба происходили в последний месяц лета.

Первая мировая война (1914)

Первая мировая война началась с убийства эрцгерцога Франца Фердинанда. Но это был лишь формальный повод. Фото © Wikipedia

Гаврило Принцип застрелил эрцгерцога Франца Фердинанда 28 июня 1914 года, но это был лишь формальный повод к войне. По-настоящему мировой она стала, когда вспыхнул конфликт между Российской империей и Германией. Это произошло 1 августа. С 7-го по 25 августа на Западном фронте продолжалось Приграничное сражение, крупнейшее за этот год войны. А ближе к 30-му числу случилась «Самсоновская катастрофа» — масштабная стычка на Восточном фронте. На самом деле это Битва при Танненберге, а на русском она так называется из-за того, что в ходе битвы погиб генерал Самсонов. Отнюдь не от вражеской пули.

Сброс атомных бомб на Хиросиму и Нагасаки (1945)

Вторая мировая война завершилась 8 мая 1945 года. Но это в Европе. В Азии всё затянулось. Фото © Gettyimages / Universal History Archive

В 1945 году закончилась Вторая мировая война. В Европе конец боевых действий — это 8 мая. День окончательной победы над Третьим рейхом — 9 мая. А в Азии боевые действия тянулись до 2 сентября. Но в августе США приняли решение о бомбардировке японских городов Хиросимы и Нагасаки. Сбросы бомб произошли 6 и 9 августа соответственно. Это был ответ на нападение Японии, в ходе которого случилась трагедия на американской военной базе, но города были населены гражданскими. Погибло около ста тысяч человек

Восстание ГКЧП в России (1991)

ГКЧП, путч, «Лебединое озеро», первые танки в Москве — 1991 год прошёл, мягко скажем, нескучно. Фото © Wikipedia / David Broad

О чём вы думаете, когда слышите мелодию из балета «Лебединое озеро»? Все, кто застал 1991 год в сознательном возрасте, думают о путче, что начался 19 августа. Это была попытка военного переворота, которую осуществили фигуры из ГКЧП — Государственного комитета по чрезвычайному положению. Туда входило восемь человек, основателем стал Геннадий Янаев. Они хотели свергнуть власть Горбачёва, чтобы сохранить СССР, но, сами того не желая, приблизили его кончину. Борис Ельцин собрал рядом с Белым домом довольно большой массовый протест, несколько участников которого были убиты солдатами. Августовский кризис завершился относительно мирно: «путчистов» пересажали, СССР распался.

Крушение подводной лодки «Курск» (2000)

Подводная лодка «Курск» утонула в августе 2000 года. Она была атомной. Фото © Wikipedia / Insider

Атомную подлодку К-141 «Курск» спустили на воду в 1994 году. Она прослужила где-то шесть лет. В 2000 году, 12 августа, случилась катастрофа. Во время учений подводная лодка затонула в Баренцевом море вместе со всем экипажем. Торпеда 65-76А косвенно повлияла на катастрофу. В ходе расследования выяснилось, что в результате ошибки в эксплуатации торпеды произошёл взрыв кислородно-керосиновой смеси, который вырубил командный пункт и ещё два отсека. К-141 утонула, а потом взорвалась. Погибло 118 человек.

Война в Южной Осетии (2008)

В 2008-м началась ещё одна августовская война. На этот раз не мировая. Фото © ТАСС / Сергей Узаков

В 2008 году, 8 августа, начался конфликт в Южной Осетии. До 2008 года Южная Осетия и Абхазия считались частью Грузии, но хотели большей независимости. В августе 2008 года они этого добились при помощи России. Тогда президентом Грузии был Михаил Саакашвили, а президентом России — Дмитрий Медведев. Боевые действия шли с 7-го по 12 августа, территории стали независимыми. Потери — 676 человек с обеих сторон.

Авария на Саяно-Шушенской ГЭС (2009)

Авария на Саяно-Шушенской ГЭС случилась в августе 2009 года. На следующий год после войны. Фото © Wikipedia / Mchs.gov.ru

Авария на Саяно-Шушенской ГЭС началась 17 августа 2009 года. Гидроэлектростанцию на Енисее ввели в эксплуатацию в 1978 году, строительство началось в 1963-м. До 2009 года всё спокойно работало, пока не случился гидравлический удар. Изношенное оборудование не справилось, на станции произошёл перепад давления. Акт о расследовании аварии назвал причину: «усталостные повреждения узлов крепления гидроагрегата». Авария унесла жизни 75 человек.

Падение Кабула (2021)

И тут не обошлось без США. Талибы захватили Кабул, перебили всех сторонников прошлой власти, а потом запретили женщинам всё. Фото © ТАСС / AP

В 2021 году Джо Байден начал вывод войск США из Афганистана. Это событие открыло для Талибана небывалое «окно возможностей». Высокотехнологичная армия уходит из страны, что-то оставляя в подарок. Талибы захватывали регион за регионом, как только оттуда уезжали американские солдаты. Уже 15 августа «студенты» захватили Кабул, столицу страны. Мир не воспринял это как катастрофу, но это стало катастрофой как минимум для афганских женщин. Им начали запрещать всё подряд: прогулки, музыку, разговоры, даже шёпотом. Теперь там опять эмират. Стоит отметить, что талибов поддерживала даже Аль-Каида, а некоторые ниточки тянутся аккурат к Пакистану, который после победы «студенчества» называли новой мировой сверхдержавой.

А как август влияет на мир в наше время?

В августе часто бывают обострения уже существующих международных конфликтов. Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Давайте чуть более пристально посмотрим на восьмой месяц 2024 года, чтобы понять, как влияют последние 30 дней лета на мир в наше время. В прошлом году 1 августа 11 человек погибло в результате взрыва жилого дома в Нижнем Тагиле. На следующий день, 2 августа, сомалийская группировка Харакат аш-Шабаб напала на Могадишо, столицу страны, погибло 32 человека. Третье число обошлось без происшествий, а уже 4 августа затопило Корейский полуостров. Где-то 1500 погибших в Северной Корее и четыре человека в Южной.

Продолжать? Мы продолжим. Пятого августа Шейх Хасина подала в отставку, бежала в Индию, а её резиденцию в Бангладеш захватили протестующие. Женщина была главой страны. В тот же день Японский фондовый индекс Nikkei 225 рухнул на 12 процентов, это самое большое значение с «Чёрного понедельника» 1987 года. На следующий день, 6 августа, ВСУ перешли границу и обосновались в Курской области, захватив Суджу и ещё ряд территорий.

Землетрясение в Японии на 7,1 балла, авиакатастрофа в Сан-Паулу, вспышка обезьяньей оспы, в Золингене с ножом напали на фестиваль, в ИК-19 захватили заложников, атака боевиков в Буркина-Фасо, унесшая 200 жизней, телодвижения Армии освобождения Белуджистана в Пакистане, блокировки социальных сетей в Бразилии... Прошлый август был горячим. Завершился он 31 августа на достаточно активной ноте: Израиль вновь бомбил сектор Газа. Надеемся, что этот август будет гораздо спокойнее. Например, можно будет посмотреть Персеиды, подробности на Life.ru.

