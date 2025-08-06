Не отнимайте мать или отца! Закон о совместном воспитании детей: защита или лишние проблемы? В Госдуму внесли законопроект о совместном воспитании детей родителями после развода. Адвокат Дмитрий Аграновский и психолог Дарья Дугенцова специально для Life.ru рассмотрели плюсы и минусы данной инициативы. 5 августа, 21:35 В Госдуму внесли проект о совместном воспитании детей после развода — что предлагается. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

Авторы инициативы отмечают, что дети, воспитывающиеся в неполных семьях, чаще плохо учатся в школе, имеют проблемы с дисциплиной, повышенную тревожность. Соответственно, дети нуждаются в полноценном общении с обоими родителями.

«При совместном воспитании ребёнок не теряет ощущения полной семьи, сохраняет эмоциональную связь с обоими родителями», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

О том, необходим ли такой закон в нашей стране сегодня, рассказали опрошенные Life.ru эксперты.

Адвокат и общественный деятель Дмитрий Аграновский считает, что такой закон нужен, поскольку воспитание в неполной семье действительно может негативно отразиться на эмоциональном состоянии ребёнка.

— Неполная семья — это психологические проблемы, особенно если родители находятся между собой в остром конфликте. Такой закон, по крайней мере, заставит родителей не конфликтовать. К сожалению, ребёнок часто становится предметом манипуляций со стороны того родителя, с которым он остался. Соответственно, будет меньше проблем с доступом к ребёнку потому, что мамы могут манипулировать ребёнком, не давать доступ к отцу, требовать каких-то с него благ или преференций, — пояснил адвокат Аграновский Life.ru.

По его словам, именно дети нередко становятся заложниками конфликтных ситуаций между родителями.

— Сейчас я реже веду семейные дела, а в своё время я их вёл много. А почему я их не веду? Потому что отношения между родителями часто настолько конфликтные, это настолько неприятно, а ребёнок оказывается заложником. Такой закон необходим, чтобы родителям напомнить об обязанности совместно воспитывать общего ребёнка. В семье должен быть главным ребёнок. Помните, в советское время говорили, что у нас есть один привилегированный класс — это дети. И всё должно быть подчинено их интересам, даже если семья распалась, дети никуда не делись. Мне кажется, такая инициатива — шаг в правильном направлении, — добавил адвокат Дмитрий Аграновский в беседе с Life.ru.

Как совместно воспитывать детей при разводе родителей — мнение психолога. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Shakirov Albert

Детский психолог Дарья Дугенцова считает, что каждая отдельная семья индивидуальна, и этот фактор нельзя не учитывать. Соответственно, принятие закона может не только помочь, но и навредить некоторым семьям.

— Бывают такие случаи, что лучше бы отец или мама, так тоже бывает, не участвовали в воспитании, поскольку они наносят вред ребёнку несмотря на то, что являются значимыми взрослыми. Это всё зависит от ситуации, — сказала психолог Дарья Дугенцова Life.ru.

Выходом из сложившейся ситуации, по её словам, может быть не принуждение, а развитие семейной психотерапии в стране.

— В данном случае нам необходимо развивать семейную психотерапию, чтобы донести важность воспитания детей вдвоём, совместно, в коллективе, в этом треугольнике, где чаще всего мама, папа и ребёнок. Поэтому мне кажется, что здесь необходимо большое количество семейных психологов и детских психологов, которые смогли бы это донести. Благодаря этому, донося важность и ценность воспитательного процесса, можно было бы говорить о том, что родители бы больше понимали эту историю, — отметила Дугенцова.

В случае принятия данного законопроекта, по мнению Дугенцовой, потребуется введение контроля за тем, как осуществляется воспитательный процесс обоими родителями.

— Мне кажется, было бы здорово, если бы в данном случае у нас появились органы опеки, которые бы отслеживали данную историю с двух сторон. Одна сторона — это школа, а другая сторона — это органы опеки, которые бы следили за тем, не наносит ли травму ребёнку общение с одним из родителей, — заключила Дарья Дугенцова в беседе с Life.ru.

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Авторы Альмир Хабибуллин