Можно ли не ходить на линейку 1 сентября? Закон, риски и как избежать конфликта Что будет, если пропустить школьную линейку 1 сентября 2025 года? Обязательна ли она по закону, можно ли написать отказ и как избежать конфликта со школой, читайте в материале Life.ru. 5 августа, 06:01 Можно ли пропустить линейку 1 сентября — что за это будет? Обложка © Shutterstock / FOTODOM / WR studio

Линейка 1 сентября для одних детей торжество, для других — стресс и дискомфорт. Поэтому одни школьники ждут этого дня с нетерпением, а другие хотят оттянуть встречу со школой.

Насколько обязательна линейка 1 сентября по закону?

По закону линейка 1 сентября 2025 года не является обязательной. По крайней мере, в каких-либо официальных документах ничего по этому поводу не указано. Минпросвещения тоже не делает каких-либо заявлений, ссылаясь скорее на традиции, нежели на закон.

Почему 1 сентября не учебный день?

1 сентября является официальным праздником в России — Днём знаний, но выходной родителям, чтобы они могли посетить линейку ребёнка, в этот день давать не обязаны. В производственном календаре и Трудовом кодексе его в качестве нерабочего дня нет. Но можно его взять за свой счёт. В 2023 году в Госдуму внесли законопроект о выходном для родителей школьников 1 сентября, но каких-либо решений пока по нему нет.

Чаще всего уроков как таковых в школах 1 сентября нет — обычно это праздничный концерт, напутственные слова педагогов и приглашённых гостей, поднятие флага и «Разговоры о важном».

1 сентября — учебный день или нет. Фото © РИА Новости / Алексей Майшев

Как школы трактуют линейку 1 сентября

В школах 1 сентября считается началом учебного года, торжественным мероприятием. По сути, в некоторых образовательных учреждениях 1 сентября трактуется как первый учебный день, поэтому пропускать его нельзя. Но заставить идти на линейку невозможно никакими нормативными актами, кроме устава школы.

Что будет, если не прийти на линейку 1 сентября

Могут ли поставить прогул?

1 сентября является официальным праздничным днём, поэтому прогул ребёнку за то, что он не пришёл на торжественную линейку, скорее всего, ставить не будут. Но нужно помнить, что это также и обычный рабочий день. Поэтому всё зависит от позиции конкретной школы — в некоторых учебных заведениях 1 сентября бывают уроки. А если на них не прийти, прогул поставить могут.

В законе «Об образовании» прописано, что не допускается отвлечение обучающихся от учебного процесса. Если школьная линейка есть в учебном плане, то пропускать её нельзя и могут поставить прогул. Если её нет, то посещать согласно закону можно по желанию.

Кстати, в советских школах непосещение линейки по неуважительной причине было запрещено.

Если ребёнок не пришёл на линейку, в школе могут призвать к совести либо попытаются выяснить, почему конкретно ребёнок не смог прийти на 1 сентября, а потом уже разбираться в ситуации. Если причина кроется в неумении найти общий язык с одноклассниками или учителями, вполне могут отправить к психологу, чтобы помочь адаптироваться.

К директору в случае пропуска линейки вызывать, скорее всего, не будут, но у учителя могут возникнуть вопросы и нужно быть к ним готовыми.

Если по каким-то причинам вы пропустите линейку 1 сентября, следует предупредить учителя. Фото © РИА Новости / Виталий Аньков

Аргументы родителей

Родители говорят, что разрешают детям не ходить на линейку 1 сентября по разным причинам. Например, некоторые пользуются недорогими путёвками на отдых. Но предварительно предупреждают школу об отсутствии.

Другие идут на поводу у детей, которым хочется оттянуть момент встречи с одноклассниками, если с ними не очень хорошие отношения.

Третьи разрешают не ходить ребёнку 1 сентября, считая, что это не особо важный и полезный день, потому что учёбы не будет.

Можно ли официально отказаться от линейки 1 сентября?

Заявление на непосещение линейки пишется в свободной форме, единого образца не существует. Но есть общие правила написания заявлений — это шапка, то есть верхняя часть заявления. Там пишут, кому адресован документ: ФИО руководителя школы, название и адрес учебного заведения, а также ФИО и контактные данные заявителя. Затем посередине листа пишут слово «Заявление», а уже под ним с красной строки идёт сам текст, где заявитель предупреждает, что его ребёнок (ФИО ребёнка) пропустит линейку по такой-то причине. Затем внизу ставятся дата и подпись.

Посещение линейки 1 сентября — традиция, но нужно проверить по уставу школы. Фото © РИА Новости / Таисия Воронцова

Что делать, если ребёнок не хочет идти на линейку?

Бывают случаи, когда нежелание идти на 1 сентября — это не каприз, а знак психологических проблем, конфликтов с одноклассниками или педагогами. В этом случае следует уделять больше внимания ребёнку, разговаривать с ним, быть честными и откровенными, чтобы выяснить искреннюю причину. При этом ни в коем случае нельзя повышать голос на школьника, иначе он может совсем замкнуться, что может привести к непоправимым последствиям. Нужно обязательно выяснять корень проблемы и убирать его, возможно, при помощи специалиста.

Что касается первоклассников, то им желательно прийти на линейку 1 сентября — это поможет и быстрее адаптироваться, и действительно будет праздником.

Комментарий юриста

Линейка 1 сентября — это торжественное мероприятие, а не обязательное учебное занятие. По общему правилу Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» прямого законодательного требования о посещении линейки не содержит. Однако согласно ст. 43 вышеуказанного закона обучающийся обязан выполнять требования устава образовательной организации, то есть участие в школьной линейке может быть регламентировано уставом школы.

— Выражаясь простым языком, ученики школы обязаны выполнять требования учебного плана и программы, а также принимать участие в мероприятиях, организованных школой в рамках учебного процесса, включая школьную линейку. Резюмируя изложенное, посещение линейки — это скорее традиция и рекомендация, чем обязанность. Какой-либо ответственности за неявку на линейку 1 сентября законодательство РФ в сфере образования не предусматривает. Никто не отменяет уважительных причин для отсутствия обучающегося, на которые могут сослаться его родители (законные представители), например болезнь, семейные обстоятельства и т.д., — сказал в беседе с Life.ru адвокат НКО «Региональная коллегия адвокатов Адвокатской палаты Костромской области» Александр Букин.

Идти или не идти — выбор за вами

Если нет уважительной причины или торжественная линейка входит в учебный план, всё-таки лучше на неё сходить. Это поможет более плавно влиться в школьную жизнь.

Если же причина уважительная, стоит написать заявление на имя директора школы и предупредить заранее учителя, объяснив ситуацию. Таким образом конфликтов и недопонимания в школе можно избежать.

Авторы Мария Васильева