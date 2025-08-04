Для россиян готовят закон о воспитании детей после развода
В Госдуму внесён проект о совместном воспитании детей родителями после развода
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В Госдуму внесён законопроект о порядке и условиях совместного воспитании детей родителями после развода. Инициаторы — группа депутатов во главе с Андреем Свинцовым.
Парламентарии объясняют, что дети из неполных семей зачастую плохо учатся в школе, имеют проблемы с дисциплиной, повышенную тревожность. Для гармоничного развития личности нужно полноценное общение с обоими родителями, что и призван обеспечить законопроект.
«При совместном воспитании ребёнок не теряет ощущения полной семьи, сохраняет эмоциональную связь с обоими родителями», — говорится в пояснительной записке.
Документ предлагает регламентировать, в частности, индивидуальный график проживания ребёнка с каждым из родителей. При этом будет учитываться мнение всех сторон: отца, матери и детей, если они достигли 10 лет.
Определены и случаи, когда суд не сможет назначать совместное воспитание:
- если у одного из родителей нет жилья или он живёт за рубежом;
- если один родитель ограничен в правах или подал ходатайство об отказе от совместного воспитания;
- если у ребёнка диагностировано хроническое заболевания, требующее постоянного медицинского наблюдения;
- если график работы одного из родителей — вахтовый, сменный или предполагает длительные командировки;
- если между местами жительства обоих родителей большое расстояние;
- если условия жизни ребёнка ухудшатся после назначения совместной опеки.
А ранее министр юстиции РФ Константин Чуйченко предложил активнее использовать медиаторов для разрешения семейных споров при разводах. Психолог Шукшина объяснила, что задача медиатора — стать «переводчиком», который поможет каждому осознать истинные потребности другого.