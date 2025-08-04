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4 августа, 13:00

Для россиян готовят закон о воспитании детей после развода

В Госдуму внесён проект о совместном воспитании детей родителями после развода

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Госдуму внесён законопроект о порядке и условиях совместного воспитании детей родителями после развода. Инициаторы — группа депутатов во главе с Андреем Свинцовым.

Парламентарии объясняют, что дети из неполных семей зачастую плохо учатся в школе, имеют проблемы с дисциплиной, повышенную тревожность. Для гармоничного развития личности нужно полноценное общение с обоими родителями, что и призван обеспечить законопроект.

«При совместном воспитании ребёнок не теряет ощущения полной семьи, сохраняет эмоциональную связь с обоими родителями», — говорится в пояснительной записке.

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Документ предлагает регламентировать, в частности, индивидуальный график проживания ребёнка с каждым из родителей. При этом будет учитываться мнение всех сторон: отца, матери и детей, если они достигли 10 лет.

Определены и случаи, когда суд не сможет назначать совместное воспитание:

  • если у одного из родителей нет жилья или он живёт за рубежом;
  • если один родитель ограничен в правах или подал ходатайство об отказе от совместного воспитания;
  • если у ребёнка диагностировано хроническое заболевания, требующее постоянного медицинского наблюдения;
  • если график работы одного из родителей — вахтовый, сменный или предполагает длительные командировки;
  • если между местами жительства обоих родителей большое расстояние;
  • если условия жизни ребёнка ухудшатся после назначения совместной опеки.
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А ранее министр юстиции РФ Константин Чуйченко предложил активнее использовать медиаторов для разрешения семейных споров при разводах. Психолог Шукшина объяснила, что задача медиатора — стать «переводчиком», который поможет каждому осознать истинные потребности другого.

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Александра Вишнякова
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