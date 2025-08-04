Для россиян готовят закон о воспитании детей после развода

В Госдуму внесён законопроект о порядке и условиях совместного воспитании детей родителями после развода. Инициаторы — группа депутатов во главе с Андреем Свинцовым.

Парламентарии объясняют, что дети из неполных семей зачастую плохо учатся в школе, имеют проблемы с дисциплиной, повышенную тревожность. Для гармоничного развития личности нужно полноценное общение с обоими родителями, что и призван обеспечить законопроект.

«При совместном воспитании ребёнок не теряет ощущения полной семьи, сохраняет эмоциональную связь с обоими родителями», — говорится в пояснительной записке.

Документ предлагает регламентировать, в частности, индивидуальный график проживания ребёнка с каждым из родителей. При этом будет учитываться мнение всех сторон: отца, матери и детей, если они достигли 10 лет.