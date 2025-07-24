Развод, срочно! Эксперт по отношениям назвала 5 ситуаций, когда нужно расставаться, чтобы выжить

Развод — очень важное и непростое решение. Принять его не всегда получается решительно и окончательно: мы даём партнёру шанс, до последнего надеемся на изменения, поддаёмся уговорам извне, процесс затягивается, а мы страдаем. Иногда расставание является единственным выходом, чтобы сохранить своё спокойствие, чувство целостности, ментальное здоровье, а иногда и физическое. В каких случаях не стоит поддаваться на уговоры о сохранении брака, сейчас разберём.

Жестокое обращение с женщиной и/или детьми

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Как рассказывает Life.ru кандидат психологических наук и психолог Елена Ярикова, любое насилие, будь то физическое, моральное или сексуальное, — признак того, что ваша безопасность под угрозой. «Отношения, где партнёр вызывает у вас перманентное чувство страха и необходимость хитрить, недоговаривать, скрывать, преподносить информацию «аккуратно», — очень изматывают и рождают чувство полной безнадёжности», — говорит эксперт. То же самое касается отношения к детям. В семьях, где супруг позволяет себе жестокое обращение к детям или второй половине, не стоит держаться за сохранения семейного статуса, а разрывать узы брака как можно быстрее.

Регулярные измены

Доверие — один из базовых столпов крепких отношений. Хронический «подрыв» фундаментальной основы не только расшатывает отношения между партнёрами, но и медленно разъедает изнутри того, кому изменяют. Елена Ярикова Кандидат психологических наук, психолог

Со слов психолога, регулярные измены говорят о том, что партнёр не готов или не хочет меняться и его устраивает существующее положение дел. Но подходит ли такой формат вам? Оставаться в таком браке чревато последствиями в виде проблем с самооценкой и эмоциональным здоровьем в общем.

Разные зависимости

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Семьи, где один из партнёров болен какой-то зависимостью (алкогольная, наркомания, игромания), «сгорают» очень быстро. «Маниакальная зависимость со стороны объекта вовлечённости и многочисленные попытки искоренить недуг со стороны «спасателя» редко заканчиваются удачно», — подчёркивает кандидат психологических наук. Важно отметить, что все зависимости несут в себе прямую угрозу для партнёра и семьи в общем. Начиная от физического насилия и приобретения той же зависимости, заканчивая внушительными долгами, которые ложатся на обоих супругов.

Разногласия в фундаментальных вопросах

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Не по всем жизненным аспектам удаётся находить общий язык. Однако следует разграничивать вещи, играющие второстепенную роль в вашей жизни, и принципы, на которых базируется ваша жизнь.

Непримиримые разногласия в виде наличия детей и/или их воспитание, религия, морально-этические нормы могут стать полем битвы для двоих супругов. Елена Ярикова Кандидат психологических наук, психолог