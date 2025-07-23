Эти знаки зодиака китайского гороскопа после новолуния 24 июля откроют двери счастью

Новолуние, которое произойдёт 24 июля, знаменует собой переход от энергии заботливого Рака к яркой и экспрессивной энергии Льва. Этот переход оказывает влияние на все знаки зодиака, в том числе и китайского гороскопа. И энергетика обновлённой луны повлияет на представителей определённых знаков китайского гороскопа, подарив им новые возможности в карьере, любви, хобби и других сферах. Итак, в год каких животных китайского гороскопа родились люди, чья жизнь изменится уже после 24 июля?

Крыса (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

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Для Крыс по китайскому гороскопу это новолуние может стать периодом новых начинаний. Их острый ум и природная интуиция помогут разглядеть перспективные возможности и использовать их себе во благо. Энергия Льва подтолкнёт к более смелым действиям и поможет преодолеть страх перед неизвестностью. Это благоприятное время для планирования долгосрочных проектов, налаживания деловых контактов и инвестиций.

Бык (1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

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Быкам по китайскому гороскопу новолуние 24 июля может принести период стабильности и укрепления позиций. Это хорошее время для того, чтобы сосредоточиться на текущих задачах и довести до конца начатые дела. Энергия Льва поможет им проявить настойчивость и целеустремлённость, необходимые для достижения успеха. В личной жизни у Быков по китайскому гороскопу возможны гармоничные отношения и укрепление семейных уз.

Тигр (1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

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Для Тигров по китайскому гороскопу это роковое новолуние 24 июля может стать периодом самопознания и переоценки ценностей. Энергия знака зодиака Лев вдохновит их на поиск новых смыслов и целей. Это благоприятное время для творческой деятельности, саморазвития и духовного роста. В личной жизни возможны яркие романтические переживания.

Кролик (1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023):

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Кроликам новолуние может принести период гармонии и умиротворения. Это хорошее время для отдыха, восстановления сил и наслаждения жизнью. Энергия Льва поможет им проявить свою творческую натуру и найти новые источники вдохновения. В личной жизни возможны приятные сюрпризы и романтические встречи.

Дракон (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

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Драконы, как и Лев, относятся к стихии Огня, поэтому энергия этого новолуния особенно благоприятна для них. Это время для смелых решений, активных действий и достижения амбициозных целей. Новолуние во Льве усилит их харизму и лидерские качества, помогая им добиться признания и успеха в любой сфере деятельности.

Змея (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

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Для Змей это новолуние может стать периодом трансформации и личностного роста. Энергия Льва поможет им избавиться от старых стереотипов и ограничений, открывая путь к новым возможностям. Это благоприятное время для обучения, путешествий и расширения кругозора.

Лошадь (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

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Лошадям новолуние может принести период активной социальной жизни и новых знакомств. Энергия Льва поможет им проявить свою общительность и обаяние, привлекая к себе внимание окружающих. Это благоприятное время для участия в общественных мероприятиях, налаживания деловых контактов и поиска новых друзей.

Свинья (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031)

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Для Свиней это новолуние может стать периодом радости и изобилия. Энергия Льва поможет им привлечь в свою жизнь удачу и процветание. Это благоприятное время для крупных покупок, инвестиций и путешествий.