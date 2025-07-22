Самое коварное новолуние 2025: Что нельзя делать 24 июля в Розовую Луну, когда борются две стихии

24 июля 2025 года нас ожидает необычное новолуние, которое начнётся в созвездии Рака, а завершится во Льве. Этот переход от водного знака зодиака к огненному — довольно редкое явление, обещающее ощутимые изменения в жизни представителей всех знаков зодиака. Как подготовиться к этому энергичному новолунию и что оно нам принесёт?

День 24 июля — это переход от завершения старого лунного цикла (28-й, 29-й и 1-й лунные дни) к началу нового. Первая половина дня, когда Луна находится в знаке зодиака Рак (с 02:50), благоприятна для самоанализа и умиротворения, ассоциируется с домашним уютом. Вечером — с переходом Луны в созвездие Льва (с 21:17) — наступает время для проявления себя, реализации идей и выхода в свет. Новолуние 24 июля способствует гармоничному сочетанию интуиции и самовыражения, объединению мечтаний с конкретными действиями. По словам шаманки Кажетты Ахметжановой, это время ощутимых перемен.

Как себя вести в необычную Розовую Луну 24 июля

Почему новолуние 24 июля считается особенным? Фото © «Шедеврум»

Первая половина дня 24 июля — до 15:00 — пройдёт под влиянием мягкой энергии знака зодиака Рак. Это время идеально подходит для самоанализа и заботы о своём внутреннем мире. Представьте, что ваши чувства — это весенний гардероб, который нужно разобрать аккуратно и с любовью. Помечтайте, поработайте с картой желаний, запишите свои мысли в дневник или просто позвольте себе подремать. Даже обычные домашние дела, например уборка, могут стать своеобразной медитацией. Расслабьтесь в ванне с морской солью, приготовьте любимое блюдо или пересмотрите старые фотографии и письма. А вот от чего лучше воздержаться в это время: от важных выступлений, серьёзных разговоров и спонтанных решений, как рассказывает шаманка Кажетта Ахметжанова изданию «Вечерняя Москва».

Вечером — после 21:00 — Луна перейдёт в знак зодиака Лев и атмосфера кардинально изменится. Настанет время самовыражения и ярких действий. Устройте фотосессию и поделитесь новыми снимками в соцсетях, зажгите других своим творчеством, идеями, общайтесь и вдохновляйте. Вечер в созвездии Льва — это отличный момент для размышлений о карьере: подумайте о своих желаниях, достижениях и перспективах роста. Стройте планы, знакомьтесь с новыми людьми, загадывайте желания — всё это приветствуется. Создайте праздничную атмосферу, зажгите свечи, похвалите себя перед зеркалом и запишите всё, чем вы гордитесь.

Что нельзя делать в новолуние 24 июля

Что нельзя делать в новолуние 24 июля, когда будет противостояние стихий Воды и Огня. Фото © «Шедеврум»

24 июля будьте внимательны к своим действиям и решениям. В первой половине дня — до 15:00 — избегайте эмоциональных поступков и не принимайте важных решений под влиянием чувств. Вечером — после 21:00 — старайтесь не вступать в споры, основанные на гордости и амбициях. В течение всего дня воздержитесь от критики — как в свой адрес, так и по отношению к окружающим. Будьте осторожны с импульсными покупками, особенно если вам предлагают что-то слишком заманчивое — возможно, это ловушка. Утром не стоит экспериментировать с кардинальными изменениями во внешности, а также давать обещания, которые вы не сможете выполнить.