Пугало даже режиссёров: 7 мистических историй и странных смертей на съёмочных площадках ужастиков

16 июля 2025 года умер Дэн Ривера — владелец настоящей куклы Аннабель, той самой, которая вдохновила создателей хоррор-франшизы. 55-летний исследователь паранормальных явлений скончался во время гастрольного тура по США, где возил с собой проклятую куклу. Причина смерти не раскрыта, но мистики уже говорят о новой жертве Аннабель. На фоне этой загадочной трагедии мы вспомнили самые пугающие случаи из истории кинематографа. Иногда самые страшные вещи происходят не перед камерой, а за ней. Когда актёры снимают грим, а декорации убирают на склады, некоторые истории остаются жить своей жизнью. Мы собрали самые пугающие случаи, которые заставили съёмочные группы поверить в то, что они сняли нечто большее, чем просто кино.

«Изгоняющий дьявола»: когда смерть приходит на съёмки

Почему на съёмках «Изгоняющего дьявола» и «Омена» происходили трагедии. Фото © Кадр из фильма «Изгоняющий дьявола», режиссёр Уильям Фридкин, сценарист Уильям Питер Блэтти / Kinopoisk

Уильям Фридкин и представить не мог, что его фильм 1973 года станет не просто классикой жанра, а настоящим магнитом для необъяснимых трагедий. Во время производства картины умерло девять человек из съёмочной группы, включая актёров Джека Макгоурана и Василики Малиароса. Совпадение? Возможно. Но пожар, который уничтожил почти всю декорацию, оставив нетронутой только комнату для сцен экзорцизма, заставил задуматься даже скептиков. Актёры получали серьёзные травмы во время, казалось бы, простых сцен. Линда Блэр, исполнившая роль одержимой Риган, повредила спину из-за неисправности механизма кровати. Температура на площадке мистическим образом опускалась до минусовых значений без всяких причин.

«Заклятие»: когда реальность копирует сценарий

Джеймс Ван решил снять фильм о реальных исследователях паранормальных явлений — супругах Уоррен. Но реальность оказалась страшнее любого сценария. Настоящая семья Перронов, чья история легла в основу фильма, посетила съёмочную площадку и сразу почувствовала присутствие чего-то тёмного и злобного. Вера Фармига, сыгравшая Лоррейн Уоррен, однажды ночью обнаружила на бедре три загадочных следа от когтей. Ещё страннее было то, что эти же следы отобразились на экране её ноутбука без всякого объяснения. Джои Кинг, игравшая одну из дочерей семьи, заболела редким заболеванием крови, которое могло привести к внутреннему кровотечению. Врачи были в панике, но сразу после окончания съёмок анализы показали полное выздоровление. Отель, где остановилась съёмочная группа, загорелся. Режиссёр рассказывал, что его собака постоянно рычала на пустой угол в кабинете. А самое жуткое — почти все участники проекта просыпались ровно в 3:07 утра, в то самое время, когда по сюжету начинается активность призрака.

«Омен»: когда дьявольские совпадения становятся реальностью

Проклятые фильмы ужасов, где актёры умирали во время съёмок. Фото © Кадр из фильма «Омен», режиссёр Ричард Доннер, сценарист Дэвид Зельцер, Харви Бернхард / Kinopoisk

Ричард Доннер снимал историю об Антихристе, но, кажется, сам Антихрист решил принять участие в производстве. В несколько самолётов, на которых летали актёры и члены съёмочной группы, ударили молнии. Это само по себе редкость, но когда происходит регулярно — начинаешь задумываться. Съёмочная группа должна была лететь на самолёте, который в итоге потерпел крушение, убив всех пассажиров. В последний момент планы изменились. Работника зоопарка, который помогал с животными для фильма, убил лев на следующий день после съёмок. Художник по спецэффектам, создававший сцену обезглавливания, попал в автокатастрофу, где его подруга была обезглавлена. Это случилось в пятницу 13-го, рядом с дорожным знаком «Омен — 6,66 км». Даже самые упорные скептики признали: такое количество совпадений выходит за рамки статистики.

«Полтергейст»: когда настоящие скелеты приносят настоящее проклятье

Тоуб Хупер думал, что сэкономит бюджет, используя настоящие человеческие скелеты в сцене с бассейном. Пластиковые манекены стоили дороже, чем кости из медицинского института. Но экономия обернулась трагедией. Четверо актёров из трилогии «Полтергейст» умерли в течение шести лет после выхода фильмов. Хизер О'Рурк, игравшая маленькую Кэрол Энн, скончалась в возрасте 12 лет от редкого заболевания кишечника. Доминик Данн умер от удушения в собственном доме. Актёры рассказывали о странных происшествиях на площадке: двигающиеся сами по себе предметы, непонятные звуки, резкие перепады температуры. Джоанн Уильямс призналась, что чувствовала постоянное присутствие чего-то невидимого рядом с собой.

«Звонок»: когда проклятая плёнка существует на самом деле

Необъяснимые смерти и травмы на съёмках знаменитых хорроров. Фото © Кадр из фильма «Звонок», режиссёр Гор Вербински, сценарист Эрен Крюгер / Kinopoisk

Гор Вербински адаптировал японский хоррор, но японские призраки, кажется, решили перебраться и в американскую версию. На съёмочной площадке постоянно ломалась техника — камеры, осветительные приборы, звуковое оборудование. Причём поломки происходили именно во время съёмок самых напряжённых сцен. Наоми Уоттс рассказывала, что во время съёмок сцены с колодцем чувствовала, будто кто-то тянет её вниз. Актриса получила несколько необъяснимых синяков и царапин. Члены съёмочной группы жаловались на кошмары, в которых их преследовала девочка с длинными чёрными волосами. Некоторые техники отказывались работать в одиночку, особенно в тёмное время суток.

«Сияние»: когда отель становится живым

Стэнли Кубрик выбрал для съёмок настоящий отель «Стэнли» в Колорадо, известный своими призраками. И призраки не заставили себя ждать. Джек Николсон рассказывал, что несколько раз просыпался среди ночи от звуков, похожих на детский плач, хотя в отеле не было маленьких детей. Съёмочная группа часто находила двери открытыми, хотя точно помнила, что закрывала их. Лифты ездили сами по себе, останавливаясь на четвёртом этаже — том самом, где, по легенде, бродят призраки. Шелли Дюваль, игравшая жену Джека, призналась, что постоянно чувствовала чьё-то присутствие за спиной. Кубрик, известный своей дотошностью, снимал некоторые сцены по 50–60 раз, но техника продолжала ломаться в самые неподходящие моменты.

«Зачарованные»: когда магия становится реальностью

Самые жуткие совпадения в истории кинематографа ужасов. Фото © Кадр из фильма «Зачарованные», режиссёр Джон Т. Кречмер и др., сценарист Джаннин Реншоу / Kinopoisk

Создатели сериала о сестрах-ведьмах думали, что снимают фэнтези. Но магия, похоже, решила стать частью процесса. Во время съёмок сцен с заклинаниями регулярно происходили перебои с электричеством. Техника, которая работала без проблем годами, начинала ломаться именно в момент произнесения магических формул. Актрисы рассказывали о странных ощущениях — холоде, давлении, чувстве присутствия кого-то невидимого. В одном эпизоде дверь в комнату сестёр Холливелл должна была открыться по сценарию. Дверь открылась, но после этого отказывалась закрываться до конца дня. Холли Мари Комбс призналась, что иногда чувствовала, будто кто-то направляет её руки во время сцен с магией, словно настоящая сила управляла её движениями.