7 разводов из лихих 90-х, на которые россияне ведутся до сих пор, — а третий стал хитом у молодёжи

Прошло больше тридцати лет с момента развала СССР, но некоторые мошеннические схемы оказались живучее политических режимов. Они просто сменили декорации: вместо газет теперь Интернет, вместо уличных гадалок — онлайн-астрологи, а пирамиды МММ переродились в криптовалютные «инвестиции». Мы разобрались, как старые добрые разводы адаптировались к цифровой эпохе и почему люди продолжают на них попадаться.

Telegram-каналы с гарантированной прибылью

Мошеннические схемы 1990-х, которые до сих пор обманывают россиян. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Современные Мавроди больше не снимают рекламу на телевидении — они создают закрытые каналы в мессенджерах. «Эксклюзивные сигналы для торговли», «Секретная стратегия заработка на форексе», «Инвестиции в перспективные стартапы» — названия разные, суть одна. Обещают доходность в сотни процентов годовых, показывают скриншоты якобы успешных сделок и требуют лишь небольшой вступительный взнос. Схема та же, что и тридцать лет назад, только вместо билетов МММ теперь покупают «инвестиционные пакеты».

MLM в соцсетях под видом коучинга

Многоуровневый маркетинг тоже не сдаётся. Раньше тётя Маша продавала соседкам косметику Avon, теперь инфлюенсеры зазывают подписчиков в «команды успешных предпринимателей». Продают курсы по личностному росту, БАДы для красоты или «революционные» товары для дома. Принцип неизменен — заработок не с продаж, а с привлечения новых участников. Только теперь это называется «пассивным доходом» и «финансовой свободой».

Криптовалютные «инвестиции»

Как выглядят современные пирамиды МММ и финансовые аферы сегодня. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Биткоин и другие криптовалюты стали идеальным прикрытием для современных пирамид. Мошенники создают собственные токены, обещают их скорый рост в цене и предлагают «войти на дне». Механизм работает безотказно — новички в криптовалютах не понимают технических тонкостей, зато верят в истории о миллионерах, разбогатевших на Bitcoin. Результат предсказуем: через несколько месяцев «перспективный» токен обнуляется, а создатели исчезают с деньгами инвесторов.

SMS о выигрыше iPhone

Самый популярный современный вариант — сообщения о выигрыше дорогого смартфона. «Поздравляем! Ваш номер стал победителем розыгрыша iPhone 15! Для получения приза перейдите по ссылке». Дальше просят внести «символическую» сумму за доставку или оформление документов. Приз, естественно, никто не получает, зато мошенники получают доступ к банковским картам доверчивых граждан.

Международные лотереи по email

Лотерейные розыгрыши и выигрыши, которых не было никогда. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Более изощрённая схема — письма от имени зарубежных лотерей. «Евромиллионы», «Американская мегалотерея», «Лотерея Билла Гейтса» — названия могут быть любыми. Обязательные атрибуты: огромная сумма выигрыша (обычно несколько миллионов долларов), якобы случайный выбор email-адреса и просьба оплатить «налоги» или «комиссию» для получения приза. Письма часто оформлены профессионально, с логотипами и печатями, что усыпляет бдительность получателей.

Розыгрыши в соцсетях

Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) и «ВКонтакте» заполнены «честными» розыгрышами от популярных блогеров. Условия простые: подписаться, поставить лайк, отметить друзей. Но когда приходит время объявлять победителей, выясняется, что аккаунт-организатор заблокирован или удалён. А данные участников уже собраны и проданы спамерам или использованы для других мошеннических схем.

Онлайн-гадания и астрология

Гадалки и магнитные браслеты в эпоху Интернета и соцсетей. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alina Bitta

Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) пестрит предложениями «персональных гороскопов» и «гадания на картах Таро». Современные «маги» обещают узнать будущее, найти любовь или разбогатеть — за символическую плату в несколько тысяч рублей. Особенно популярны «срочные предупреждения»: «Вижу, что в ближайшие дни вас ждёт опасность! Для защиты нужен специальный ритуал». Схема работает на человеческих страхах и суевериях, которые никуда не делись за последние тридцать лет.

Чудодейственные браслеты и амулеты

Магнитные браслеты из девяностых эволюционировали в «квантовые» подвески и «биорезонансные» устройства. Продавцы обещают защиту от всех болезней, улучшение самочувствия и даже защиту от излучения 5G. Наукообразные термины вроде «торсионные поля» или «структурированная вода» призваны создать впечатление научности. Цена вопроса — от пары тысяч до десятков тысяч рублей за кусочек металла или пластика.

Целебные БАДы и приборы

Как мошенники из 90-х адаптировались к цифровой эпохе и соцсетям. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alona Siniehina

Рынок альтернативной медицины расцвёл пышным цветом. «Уникальные» добавки от всех болезней, «революционные» приборы для домашнего лечения, «секретные» рецепты долголетия — выбор огромен. Особенно циничны схемы, нацеленные на пожилых людей. Им продают дорогостоящие «курсы лечения», обещая избавление от хронических заболеваний. Результат один — опустошённые сбережения и потерянное время, которое можно было потратить на настоящее лечение.

Звонки о блокировке карты

Классическая схема: звонят якобы из банка и сообщают о подозрительных операциях по карте. «Для вашей же безопасности мы заблокировали карту. Чтобы разблокировать, назовите номер, срок действия и код на обороте». Многие люди, паникуя, послушно диктуют данные, а потом обнаруживают, что счета опустели. Особенно циничны звонки пожилым людям — их пугают «кражей пенсии» и требуют срочно «перевести деньги на защищённый счёт».

Поддельные сборы в соцсетях

В соцсетях регулярно появляются посты о тяжело больных детях, которым нужна дорогостоящая операция. К посту прикладывают фотографии из медицинских учреждений, справки и даже видео с «родителями». На самом деле это могут быть украденные из других источников материалы. Деньги собирают на подставные карты, а «больной ребёнок» существует только в воображении мошенников. Особенно циничны схемы, где используют фотографии реально больных детей без ведома их родителей.

Подставные волонтёры

Благотворительные аферы и поддельные сборы в социальных сетях. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nicoleta Ionescu

На улицах появляются люди с планшетами и яркими жилетками, представляющиеся волонтёрами известных организаций. Просят подписать «петицию» или оформить «регулярное пожертвование», для чего нужны паспортные данные и номер карты. Под видом благотворительности собирают персональную информацию для последующих мошеннических операций. Настоящие волонтёры работают через официальные сайты организаций и никогда не просят данные банковских карт на улице.

Курсы трейдинга и инвестиций

«Заработай миллион за месяц на форексе!», «Секреты успешных трейдеров!», «Финансовая независимость за 30 дней!» — такие заголовки заполонили Интернет. Организаторы обещают поделиться «уникальными стратегиями» заработка на финансовых рынках. Курс может стоить от десятков до сотен тысяч рублей. В реальности участников обучают основам, которые можно найти в любом учебнике, а главная цель — продать дополнительные «продвинутые» модули или «персональное сопровождение».

Интернет-маркетинг и заработок в Сети

Технические разводы — от блокировки карт до фишинговых сайтов банков. Фото © Shutterstock / FOTODOM / nelen

«Заработай в Интернете не выходя из дома!» — эти обещания особенно привлекательны в кризисные времена. Продают курсы по созданию интернет-магазинов, продвижению в соцсетях или арбитражу трафика. Обещают быстрый доход и финансовую свободу. В реальности курсы содержат общедоступную информацию, а настоящую прибыль получают только организаторы от продажи обучения. Большинство участников не зарабатывают даже стоимости курса.

Почему разводы из 90-х до сих пор работают

Человеческая психология за тридцать лет принципиально не изменилась. Люди по-прежнему хотят быстро разбогатеть, избежать болезней, узнать будущее и найти простые решения сложных проблем. Мошенники просто адаптируют старые схемы под новые технологии и тренды. Интернет и соцсети даже упростили работу аферистов. Теперь они могут дешёво и массово рассылать предложения, создавать правдоподобные сайты за пару часов и мгновенно исчезать при первых подозрениях. А люди, оставшись наедине с экраном, часто теряют критическое мышление и принимают эмоциональные решения. Особенно уязвимы пожилые люди, которые не успевают за развитием технологий, и молодёжь, которая не помнит уроков девяностых. Первые боятся «отстать от жизни» и доверяют «новомодным» решениям, вторые считают себя слишком умными, чтобы попасться на удочку мошенников.

Мошеннические схемы 1990-х, по которым до сих пор обманывают россиян. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic