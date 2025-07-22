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22 июля, 14:53

Адвокат объяснил, как Ефремов будет делить с женой внушительное имущество при разводе

Адвокат Жорин: Ефремов и Кругликова при разводе поделят имущество пополам

Михаил Ефремов. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Михаил Ефремов. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Заслуженный артист России Михаил Ефремов владеет квартирой в центре Москвы площадью 150 квадратных метров, а ещё одна жилплощадь ему перешла по наследству от матери. Пока актёр находился за решёткой, ему также достались два объекта недвижимости: пятикомнатная квартира на Тверской и половина квартиры на Олимпийском проспекте.

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А в Юрмале из-за санкций простаивает частный дом звезды. Второй особняк расположен в Подмосковье. Его подбором и покупкой занималась как раз жена артиста Софья Кругликова, с которой Ефремов решил разойтись. Супруги пока что не оформили официальный развод, однако в этом случае им придётся делить внушительное имущество, рассказал адвокат Сергей Жорин.

«Если не было брачного договора, то имущество, приобретённое в период брака, делится пополам. Сюда не входит имущество, которое было подарено, было получено по наследству. Также делятся поровну пассивы: займы и кредиты», — цитирует юриста портал «Страсти».

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Напомним, Михаил Ефремов разошёлся с женой спустя 23 года брака. Пятая супруга артиста — Софья Кругликова — вынуждена была прервать отношения из-за постоянных конфликтов, в том числе из-за свидания актёра в исправительной колонии с 41-летней актрисой Дарьей Белоусовой.

Борис Эльфанд
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