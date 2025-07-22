Адвокат объяснил, как Ефремов будет делить с женой внушительное имущество при разводе

Заслуженный артист России Михаил Ефремов владеет квартирой в центре Москвы площадью 150 квадратных метров, а ещё одна жилплощадь ему перешла по наследству от матери. Пока актёр находился за решёткой, ему также достались два объекта недвижимости: пятикомнатная квартира на Тверской и половина квартиры на Олимпийском проспекте.

А в Юрмале из-за санкций простаивает частный дом звезды. Второй особняк расположен в Подмосковье. Его подбором и покупкой занималась как раз жена артиста Софья Кругликова, с которой Ефремов решил разойтись. Супруги пока что не оформили официальный развод, однако в этом случае им придётся делить внушительное имущество, рассказал адвокат Сергей Жорин.

«Если не было брачного договора, то имущество, приобретённое в период брака, делится пополам. Сюда не входит имущество, которое было подарено, было получено по наследству. Также делятся поровну пассивы: займы и кредиты», — цитирует юриста портал «Страсти».