Михаил Ефремов разошёлся с женой спустя 23 года брака. По данным SHOT, нынешняя (пятая) жена артиста — Софья Кругликова — вынуждена была прервать отношения с актёром.

Телеграм-канал пишет, что Евремов даже перестал разговаривать с Кругликовой из-за постоянных конфликтов, в том числе после своего свидания в исправительной колонии с 41-летней актрисой Дарьей Белоусовой.

Официально заявление о разводе пока не зарегистрировано, однако источник из окружения семьи рассказал: «Это вопрос времени, сейчас уже точно ничего вернуть не получится, но, возможно, сам «бюрократический факт развода» пока отложат из-за несовершеннолетних детей и нежелания снова попадать на первые полосы СМИ».

Ефремов и Кругликова женились в 2002 году. В 2004 у пары родилась дочь Вера, в 2007 – Надежда, в 2010 — сын Борис. Кругликова прощала мужу множество скандалов, а также дождалась из колонии.