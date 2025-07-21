Михаил Ефремов разошёлся с женой спустя 23 года брака
Обложка © ТАСС / Михаил Почуев
Михаил Ефремов разошёлся с женой спустя 23 года брака. По данным SHOT, нынешняя (пятая) жена артиста — Софья Кругликова — вынуждена была прервать отношения с актёром.
Телеграм-канал пишет, что Евремов даже перестал разговаривать с Кругликовой из-за постоянных конфликтов, в том числе после своего свидания в исправительной колонии с 41-летней актрисой Дарьей Белоусовой.
Официально заявление о разводе пока не зарегистрировано, однако источник из окружения семьи рассказал: «Это вопрос времени, сейчас уже точно ничего вернуть не получится, но, возможно, сам «бюрократический факт развода» пока отложат из-за несовершеннолетних детей и нежелания снова попадать на первые полосы СМИ».
Ефремов и Кругликова женились в 2002 году. В 2004 у пары родилась дочь Вера, в 2007 – Надежда, в 2010 — сын Борис. Кругликова прощала мужу множество скандалов, а также дождалась из колонии.
Как ранее выяснил Life.ru, 61-летний актёр Михаил Ефремов завязал роман с 41-летней актрисой Дарьей Белоусовой. Отношения у пары завязались прямо в месте лишения свободы. Артистка специально приезжала к Михаилу, чтобы провести с ним время и пожить вместе в исправительном учреждении.