Не только от алкоголя: Бросивший пить Ефремов отказался ещё от одной вещи

В апреле этого года Михаил Ефремов вышел из колонии по УДО после трагического ДТП, унёсшего человеческую жизнь. Период пребывания в исправительном учреждении, по его словам, стал временем глубокого переосмысления. Актёр кардинально изменил свои приоритеты, ведь теперь он начал ходить в храмы и полностью завязал с алкоголем. Об этом сообщает kp.ru.

Накануне Ефремов был замечен на Троекуровском кладбище. Он пришёл почтить память своей матери, выдающейся актрисы Аллы Покровской, чья кончина наступила шесть лет назад.