Не только от алкоголя: Бросивший пить Ефремов отказался ещё от одной вещи
Михаил Ефремов посетил могилу матери на Троекуровском кладбище в Москве
Михаил Ефремов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / efremov.artist / Игорь Верещагин
В апреле этого года Михаил Ефремов вышел из колонии по УДО после трагического ДТП, унёсшего человеческую жизнь. Период пребывания в исправительном учреждении, по его словам, стал временем глубокого переосмысления. Актёр кардинально изменил свои приоритеты, ведь теперь он начал ходить в храмы и полностью завязал с алкоголем. Об этом сообщает kp.ru.
Накануне Ефремов был замечен на Троекуровском кладбище. Он пришёл почтить память своей матери, выдающейся актрисы Аллы Покровской, чья кончина наступила шесть лет назад.
Сейчас артист сосредоточен на восстановлении здоровья и адаптации к новой реальности. Вскоре он планирует вернуться к творческой деятельности. По словам местных, Ефремов даже от личного водителя отказался. Теперь он ездит только на метро и прочем общественном транспорте. Пару дней назад его также видели возле дома на электросамокате.
Напомним, что в марте этого года Ефремов вышел из колонии по УДО. Артист вернулся в свою московскую квартиру и устроился работать в театр Никиты Михалкова. Сам режиссёр уже подтвердил это, выразив надежду, что актёру удастся быстро адаптироваться, ведь он, по его мнению, не растерял профессиональных качеств в тюрьме. Постановщик также рассказал о первой рои Ефремова после отсидки.