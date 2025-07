Чем опасны бесплатные сети Wi-Fi: как не слить все свои данные мошенникам при подключении

Ещё две техники — сниффинг и Man in the Middle («человек посередине»). Для первого нужно специальное устройство или программа. Сниффер может перехватить любые незашифрованные данные, включая пароли, логины, переписки и файлы. Но если сайт работает по защищённому протоколу HTTPS, то большинство из них бессильны. Man in the Middle — это уже серьёзнее. Киберпреступник не просто слушает ваш трафик, он активно вмешивается в соединение между вашим устройством и Wi-Fi. Так, на фейковой точке злоумышленники могут вообще отключить соединение по HTTPS, — и никакой трафик шифроваться не будет. Могут украсть ваши сессии cookie (те самые «куки»). В случае их кражи на вашу страничку в соцсети и вовсе можно будет зайти без пароля. Веб-страницы могут менять на лету. Например, преступник может вставить в привычный вам сайт свою форму для заполнения — ваши данные улетят к нему. Но визуал страницы и даже адрес сайта останутся прежними. Может организовать и полную подмену. А может изменить и те данные, что вы сами отправляете на сайт.