Волынская бойня: Почему Польша никогда не простит украинским нацистам трагедию 1943 года Власти Польши объявили 11 июля Днём памяти жертв геноцида, совершённого украинскими националистами. О том, почему ОУН целенаправленно уничтожала поляков, — в материале Life.ru. 10 июля, 21:31 Волынская резня 1943 года: история трагедии и современные споры. Обложка © Gettyimages / NurPhoto

Почему 11 июля стало национальным днём памяти в Польше?

11 июля 1943 года стало одной из самых трагичных страниц в польской истории. В этот день пика достигли события, вошедшие в историю как Волынская резня.

10 июля 2025 года УФСБ по Омской области рассекретило новые данные о Волынской резне. Был опубликован протокол допроса 1944 года с показаниями непосредственного участника расправ, члена Организации украинских националистов* и Украинской повстанческой армии* 18-летнего Ивана Васюка.

Бандеровец рассказал, что с июля 1943-го участвовал в налётах на польские сёла под командованием Миколы Свистуна, также известного как Ворон, Ясень и Ярбый.

По словам преступника, за время пребывания в организации его отряд нападал на деревни, убивал граждан и забирал у них имущество, скот и продукты. Васюк отметил, что члены банды не щадили украинцев, проживавших в польских сёлах и не входивших в состав оуновской организации.

Бандит тогда уточнил, что с июля 1943-го по январь 1944 года отряд Ворона убил около 1500 мирных граждан всех возрастов польской и украинской национальности.

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, согласно которому 11 июля объявлено Национальным днём памяти поляков – жертв геноцида, совершённого Организацией украинских националистов* (ОУН*) и Украинской повстанческой армией* (УПА*).

— Президент Польши Анджей Дуда подписал закон об установлении 11 июля Национального дня памяти поляков – жертв геноцида, совершённого ОУН и УПА на восточных территориях Второй Польской Республики, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее соответствующую инициативу выдвинула Польская крестьянская партия. Парламент (сейм) республики одобрил её на заседании 5 июня.

Волынь в XX веке: как начался конфликт между поляками и украинцами?

Волынь — историческая область, которая в наши дни охватывает частично территории Польши и Украины. После Советско-польской войны (1919–1921 годов) западная часть Волыни вошла в состав Польского государства. После чего новые власти начали активную политику полонизации местного населения. Одной из мер, проводимых в рамках данной политики, стало массовое переселение этнических поляков в Волынь. Логика здесь состояла в том, чтобы сделать поляков доминирующей этнической группой в регионе и тем самым избежать возникновения сепаратистских настроений, а также ускорить процесс ополячивания местных украинцев и евреев.

В 1939 году территория Западной Украины, включая Волынь, вошла в состав СССР. Многие поляки, проживавшие в регионе, стали жителями Советского Союза. В годы Великой Отечественной войны на территории Западной Украины активизировались отряды ОУН*, существовавшие ещё с конца 1920-х годов.

Согласно данным переписи населения, по состоянию на 1931 год на Волыни проживало чуть более 2 млн человек. Из них 1,4 млн составляли украинцы, 350 тыс. — поляки и 200 тыс. — евреи. В тридцатые годы поляки проживали примерно в 75% волынских населённых пунктов.

Отряд самообороны на Волыни в 1943 году. Фото © volhyniamassacre

Члены организации ставили перед собой цель создать независимую Украину. На пути к этой цели националисты не гнушались никакими средствами. Одним из главных методов борьбы за собственное государство стало истребление не только лиц неукраинской национальности, но и украинцев, которые не согласны с убеждениями ОУН. И, конечно, поляков, как и советскую власть, украинские националисты считали основными препятствиями на пути к созданию собственного государства.

В феврале 1943 года в селе Теребежи Львовской области состоялась Третья конференция ОУН-Б, на которой было принято решение начать партизанскую войну на Волыни против советских партизан и поляков. После поражения вермахта под Сталинградом очевидным стал проигрыш Германии в войне. Соответственно, представители ОУН* считали, что в будущем за независимую Украину им придётся вести борьбу с Советами и Польшей.

Методы УПА: как уничтожали польские сёла на Волыни?

Весной 1943 года началось плановое уничтожение поляков на Волыни. Украинские националисты вторгались в колонии и сёла и целенаправленно истребляли всех лиц польской национальности, а также тех, кто сочувствовал им. 26 марта отряды УПА атаковали село Липники, населённое поляками. Сначала село обстреляли зажигательными пулями, а затем пошли на штурм. В результате атаки погибло 182 поляка. В апреле националисты напали на посёлок Яновая Долина, в котором помимо местного населения находился немецкий гарнизон. Тогда погибло до 600 человек, включая военнослужащих вермахта и местное польское население.

Украинские националисты расправлялись с поляками и евреями. Фото © volhyniamassacre

В период с апреля по июнь УПА* регулярно совершала нападения на польские поселения, расположенные в юго-восточной части Волыни. В результате в период с февраля по июнь 1943 года от действий УПА погибло 9 тысяч поляков. Но самую страшную расправу над польским населением украинские националисты учинили 11–12 июля 1943 года.

11 июля 1943 года: самая страшная расправа над поляками

Эти два дня вошли в историю как «кровавое воскресенье». 11 июля националисты атаковали порядка ста польских поселений. Нападения, как правило, происходили рано утром, когда люди собирались на католическую мессу. УПА и местные украинские формирования окружали сёла, поджигали дома, а бежавших из них жителей убивали без разбора, включая детей. Подобные акции проводились не столько с целью убийства, сколько ради устрашения польского населения.

Одним из самых трагических эпизодов стало уничтожение села Порыцк (ныне Павливка в Волынской области), где прямо во время богослужения было убито более 80 человек.

В дальнейшем атаки украинских националистов на польские поселения продолжались до зимы 1944 года, затем УПА продолжила бесчинства на территории Галиции, где также уничтожались мирные жители.

В наши дни историки по-разному оценивают число погибших в результате Волынской резни поляков. Согласно наиболее распространённой версии, от рук украинских националистов и их пособников погибло до 100 тысяч поляков.

Памятник жертвам украинского геноцида на Волыни. Фото © Gettyimages / NurPhoto

Почему Украина не признаёт Волынскую резню геноцидом?

Между Варшавой и Киевом в настоящее время наблюдаются серьёзные разногласия по поводу оценки этих событий. В Польше на официальном уровне называют геноцидом, в то время как на Украине выражают явное несогласие с такой формулировкой и списывают всё на военное время.

Отношения двух стран пережили виток напряжённости в 2017 году, когда Киев ввёл мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ на месте Волынской резни. Такое решение стало ответом на решение польского парламента, который открыто назвал Волынскую резню геноцидом поляков.

В текущем году МИД Украины осудил решение сейма Польши об установлении 11 июля Днём памяти жертв Волынской резни.

— Министерство иностранных дел Украины расценивает решение Сейма Республики Польша об установлении 11 июля Днём памяти жертв так называемого геноцида, совершённого ОУН и УПА на восточных землях Второй Польской Республики, как идущее вразрез с духом добрососедских отношений между Украиной и Польшей, — сообщило ведомство.

В ответ польские СМИ заявили, что киевский режим боится раскрытия правды о событиях Волынской резни.

— Они боятся, очень боятся, что знания о том, что совершили прославляемые ими герои, что эти изображения груд костей и расколотых черепов, сделанные после проведённых нами частичных эксгумаций, широко распространятся по миру, — написала газета Mysl Polska.

Поэтому, вероятно, 11 июля мы вновь услышим негодование украинских властей из-за памятных мероприятий по случаю жертв Волынской резни. Причём для киевского режима нежелание объективно оценивать исторические события мы наблюдаем не впервые. Аналогичные выпады украинские власти предпринимали для пересмотра итогов Второй мировой войны и пытались обвинить Советский Союз в развязывании войны, а военных преступников в лице руководителей ОУН возвели в ранг национальных героев.

Зеленский наградил Дуду, но Польша утвердила День памяти жертв

В конце июня Владимир Зеленский наградил Анджея Дуду орденом Свободы «за выдающиеся личные заслуги в укреплении украинско-польского международного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины». Но попытка задобрить соседа не увенчалась успехом, и польский президент всё же подписал указ о Дне памяти жертв геноцида.

Авторы Альмир Хабибуллин