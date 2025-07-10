В каких современных народах течёт кровь Александра Македонского: 5 потомков величайшего полководца

Александр Македонский — один из величайших полководцев в истории, человек, который создал сильнейшую армию в своём регионе, и эта армия «спасовала» только перед индийскими боевыми слонами. Правитель изначально маленького государства на полуострове Пелопоннес завоевал 5,2 миллиона квадратных километров, и основу его армии составили люди с минимальной подготовкой. Такую воинскую систему, основанную на непробиваемой «македонской фаланге», вооружённой лесом семиметровых копий, придумал его отец Филипп II, который при жизни завоевал всю Древнюю Грецию. Александр усовершенствовал «батину армию» и в результате захватил часть Египта, Анатолию, Персию и буквально всё пространство вплоть до реки Инд. При этом эллины до последнего считали македонцев варварами, несмотря на общий язык, общих богов и общую культуру. Какие народы напрямую происходят от Александра, узнаете в материале.

Греки

Современные греки — потомки древних эллинов, македонян, микенцев, ахейцев, минойцев, но небольшая славянская примесь в их генетике всё же есть. Фото © «Шедеврум»

Граждане современной Греции — прямые потомки древних эллинов. И более того — Александр Македонский родился на территории современной Греции, в городе Пелла. Тогда этот населённый пункт был столицей царства Филиппа II. Город существует до сих пор, только сейчас называется Пела и по размерам уступает среднестатистическому русскому посёлку городского типа. Серьёзно, в 2011 году в городе насчитывалось 2398 человек, а для того, чтобы стать ПГТ в России, населённому пункту надо содержать 3000 жителей. Но именно микрогород Пела — родина великого полководца, история здесь буквально под ногами. Недалеко от поселения находится полигон археологических раскопок. Возможно, в людях, которые сейчас раскапывают древнюю столицу, течёт кровь Александра Македонского.

Северные македонцы

Граждане Северной Македонии — главные конкуренты греков на титул «прямых потомков Александра Македонского». Спросите у любого случайного прохожего в Скопье — он расскажет. Фото © «Шедеврум»

Одновременно с Грецией в современном мире существует ещё и Македония. На греческом там не разговаривают. Более того — в стране все надписи на кириллице. С 2019 года страна называется Северной Македонией потому, что Греция выиграла долгий спор об историческом наследовании. Греки официально считаются главными наследниками древних македонян потому, что говорят на их языке, пишут их алфавитом и обладают соответствующим «кусочком» в ДНК. Но современные македонцы очень долго считали потомками тех самых воинов Александра именно себя. Греция испугалась территориальных претензий, и вопрос мирно «порешали» в рамках процессов Европейского союза. Столицей Северной Македонии является город Скопье, страна образовалась после распада Югославии. А проживают там македонские славяне, они говорят на македонском языке и пишут кириллицей. Например, если спросить по-македонски «Привет! Как жизнь?», то получится «Здраво! Како е животот?»

Албанцы

Мало кто знает, но империя Александра Македонского захватывала ещё и часть нынешней территории Албании. Фото © «Шедеврум»

Современные генетические исследования проливают свет на то, как народы связаны с древними людьми и могут подтвердить родство, даже если этнос давным-давно сменил название. Например, иллирийцы. Эти племена были наряду с македонянами в костяке армии Александра Великого. Долгое время считалось, что иллирийцы давно исчезли, не оставив и следа от себя в современном мире. И вдруг выясняется, что иллирийцы всё ещё живы. Просто сейчас они называются албанцами. Они разговаривают на албанском языке, который входит в индоевропейскую семью в классе «палеобалканских». Больше всего общих черт у албанского — с греческим. Поэтому нынешние албанцы — потомки воинов великой армии Александра.

Болгары

На территории Болгарии могут находиться потомки Александра Македонского. Великая эллинистическая цивилизация «перекопала» весь восточноевропейский мир бронзового века. Фото © «Шедеврум»

Фракийцы предоставили для Александра Македонского лёгкую пехоту и конницу. Они были важной «мягкой силой»: никто не мог сравниться с этими носителями лисьих шапок в деле разведки. Быстрые, манёвренные, наблюдательные, если надо — смертоносные. Вот какими были предки современных болгар. Одни из трёх. Современный болгарский народ образовался из общего «котла», где вместе варились булгары, славяне и фракийцы. Название осталось от булгар, язык — от южных славян, а всё остальное — от фракийцев.

Таджики

Таджики. Они персидский народ, живут в Таджикистане, где в 90-е годы была жестокая гражданская война. А в глубокой древности... Фото © «Шедеврум»

В процессе восточных походов Александра Великого его армия разрасталась, словно снежный ком. Просто те народы, которые были им покорены, органично вливались в македонскую армию и с большим удовольствием шли громить соседей. Следующий такой «движ» начался только во время Великого переселения народов. Одним из племенных союзов, выступивших на стороне Александра, оказались бактрийцы. Они встречаются на фресках Месопотамии за 470 лет до рождения Христа. Древний народ попадал в плен к персидскому царю Дарию, воевал за Ксеркса... А потом, когда настало время Александра Македонского, присоединился к великой армии, что шла дальше на Восток. Кстати, тогда бактрийцы исповедовали зороастризм — первую религию в мире, где был один Бог. А потом стали буддистами. Сейчас гордые носители бактрийских генов — это таджики. В армии Александра Македонского предки жителей Душанбе были отличными горными пехотинцами, лучниками и всадниками.