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10 июля, 15:16

Цвета спелой вишни: Автопарк Киркорова пополнился президентским лимузином за ₽50 млн

Kp.ru: В автопарке певца Киркорова появился президентский Aurus за 50 млн рублей

Филипп Киркоров появился на красной дорожке. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / muztv

Филипп Киркоров появился на красной дорожке. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / muztv

Филипп Киркоров, словно «возродившийся» после серьёзного ожога, полученного на выступлении в Санкт-Петербурге, триумфально появился на премии МУЗ-ТВ, ослепляя своим великолепием. Артист прибыл прямо с больничной койки, где провёл почти месяц из-за плохо заживающей раны на фоне диабета.

Эпатажный артист показал свой новый автомобиль. Певец эффектно появился на красной дорожке в компании светской дамы, Виктории Шеляговой, выпорхнув из роскошного лимузина Aurus Senat Long, пишет kp.ru.

Этот автомобиль стал подарком артисту на его 58-летие. Имя дарителя пока остаётся в секрете. Шикарный лимузин Киркорова выполнен в цвете спелой вишни, а на боковой части автомобиля красуются инициалы певца: ФК. Стоимость серийной модели начинается от 50 миллионов рублей. Однако, учитывая, что автомобиль был изготовлен по индивидуальному заказу, его цена, вероятно, значительно выше.

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Напомним, что в конце апреля Киркоров получил серьёзный ожог из-за сбоя пиротехники во время выступления в Петербурге. Травма осложнилась на фоне сахарного диабета. Позже у него нашли воспаление суставов и выявили некроз кожи на ранней стадии. Из-за проблем со здоровьем певцу пришлось отменить тур по югу страны. Представитель артиста подтвердила болезнь музыканта, но заверила, что он вернётся к концертной деятельности, как только полностью восстановится.

Дарья Нарыкова
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