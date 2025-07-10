Цвета спелой вишни: Автопарк Киркорова пополнился президентским лимузином за ₽50 млн
Kp.ru: В автопарке певца Киркорова появился президентский Aurus за 50 млн рублей
Филипп Киркоров появился на красной дорожке. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / muztv
Филипп Киркоров, словно «возродившийся» после серьёзного ожога, полученного на выступлении в Санкт-Петербурге, триумфально появился на премии МУЗ-ТВ, ослепляя своим великолепием. Артист прибыл прямо с больничной койки, где провёл почти месяц из-за плохо заживающей раны на фоне диабета.
Эпатажный артист показал свой новый автомобиль. Певец эффектно появился на красной дорожке в компании светской дамы, Виктории Шеляговой, выпорхнув из роскошного лимузина Aurus Senat Long, пишет kp.ru.
Этот автомобиль стал подарком артисту на его 58-летие. Имя дарителя пока остаётся в секрете. Шикарный лимузин Киркорова выполнен в цвете спелой вишни, а на боковой части автомобиля красуются инициалы певца: ФК. Стоимость серийной модели начинается от 50 миллионов рублей. Однако, учитывая, что автомобиль был изготовлен по индивидуальному заказу, его цена, вероятно, значительно выше.
Напомним, что в конце апреля Киркоров получил серьёзный ожог из-за сбоя пиротехники во время выступления в Петербурге. Травма осложнилась на фоне сахарного диабета. Позже у него нашли воспаление суставов и выявили некроз кожи на ранней стадии. Из-за проблем со здоровьем певцу пришлось отменить тур по югу страны. Представитель артиста подтвердила болезнь музыканта, но заверила, что он вернётся к концертной деятельности, как только полностью восстановится.