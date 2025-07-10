Цвета спелой вишни: Автопарк Киркорова пополнился президентским лимузином за ₽50 млн

Филипп Киркоров, словно «возродившийся» после серьёзного ожога, полученного на выступлении в Санкт-Петербурге, триумфально появился на премии МУЗ-ТВ, ослепляя своим великолепием. Артист прибыл прямо с больничной койки, где провёл почти месяц из-за плохо заживающей раны на фоне диабета.

Этот автомобиль стал подарком артисту на его 58-летие. Имя дарителя пока остаётся в секрете. Шикарный лимузин Киркорова выполнен в цвете спелой вишни, а на боковой части автомобиля красуются инициалы певца: ФК. Стоимость серийной модели начинается от 50 миллионов рублей. Однако, учитывая, что автомобиль был изготовлен по индивидуальному заказу, его цена, вероятно, значительно выше.