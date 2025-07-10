Жена Александра Петрова призналась, что уже 2 года ходит к психологу

Виктория Антонова, жена актёра Александра Петрова, рассказала, что уже два года посещает психолога. Она не скрывает, что у неё есть свои проблемы.

Она поделилась в соцсетях, что её жизнь не такая идеальная, как может показаться. Антонова начала ходить к психологу, чтобы решить трудности, с которыми не могла справиться сама.

Хотя жена актёра Петрова не рассказала подробностей, но можно заметить, что её терапия началась примерно в то же время, когда она вышла замуж. Ей было важно найти хорошего специалиста, так как она прошла через 6-7 психологов, прежде чем нашла подходящего.

«Изменения не случаются сразу, но однажды ты вдруг реагируешь иначе. Ты понимаешь, что что-то внутри перестроилось. Мой путь в терапию был долгим. Я сменила 6-7 психологов и уже почти сдалась. Казалось, это просто модный тренд и совсем не моё. А потом я попала к нужному специалисту, и всё изменилось», — поделилась жена Петрова.