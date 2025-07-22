Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 июля, 14:16

По стопам Кадышевой: Названы следующие музыкальные краши у зумеров

Продюсер Рудченко: Популярность Натали и Шуры может возрасти среди зумеров

Шура, Укупник и Натали. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов, Сергей Виноградов, Елизавета Клементьева

Шура, Укупник и Натали. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов, Сергей Виноградов, Елизавета Клементьева

В последнее время российские зумеры активно интересуются творчеством музыкантов «старой школы». Первой ласточкой стала Надежда Кадышева, чьи вечные хиты вновь возглавляют чарты хит-парадов. Не отстают и другие известные композиции: «Мой мармеладный», «Ненаглядный» и «American boy». Продюсер Павел Рудченко уверен, что скоро у молодёжи могут появиться новые краши.

«В башке столько вопросов»: Шура поделился планами на жизнь и назвал самое большое сожаление
«В башке столько вопросов»: Шура поделился планами на жизнь и назвал самое большое сожаление

«Я предполагаю, что это могут быть Натали, Шура и группа Hi-Fi. Это тот контент, который в принципе хитовый, легко запоминающийся», — отметил собеседник издания «Абзац».

Во второй волне популярности «эпатажного» Шуры не сомневается и музыкальный критик Евгений Бабичев. По его словам, кумирами зумеров в ближайшее время также могут стать Ева Польна, «которая цепляет своей душевностью», и Аркадий Укупник с «кликабельной» песней про паспорт.

Не Пугачёва и не Кадышева: Назван неожиданный претендент на звание самого богатого артиста России
Не Пугачёва и не Кадышева: Назван неожиданный претендент на звание самого богатого артиста России

Ранее Кадышева обошла Shaman и Бузову по популярности. Теперь певица получает многомиллионные гонорары за стадионные концерты. Артистка даже планирует замахнуться на гонорар, покорившийся лишь Примадонне. Кстати, Кадышева меняет формат работы на волне хайпа.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Шура
  • Натали (Рудина)
  • Аркадий укупник
  • Надежда Кадышева
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar