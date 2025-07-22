По стопам Кадышевой: Названы следующие музыкальные краши у зумеров

В последнее время российские зумеры активно интересуются творчеством музыкантов «старой школы». Первой ласточкой стала Надежда Кадышева, чьи вечные хиты вновь возглавляют чарты хит-парадов. Не отстают и другие известные композиции: «Мой мармеладный», «Ненаглядный» и «American boy». Продюсер Павел Рудченко уверен, что скоро у молодёжи могут появиться новые краши.

«Я предполагаю, что это могут быть Натали, Шура и группа Hi-Fi. Это тот контент, который в принципе хитовый, легко запоминающийся», — отметил собеседник издания «Абзац».