По стопам Кадышевой: Названы следующие музыкальные краши у зумеров
Продюсер Рудченко: Популярность Натали и Шуры может возрасти среди зумеров
Шура, Укупник и Натали. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов, Сергей Виноградов, Елизавета Клементьева
В последнее время российские зумеры активно интересуются творчеством музыкантов «старой школы». Первой ласточкой стала Надежда Кадышева, чьи вечные хиты вновь возглавляют чарты хит-парадов. Не отстают и другие известные композиции: «Мой мармеладный», «Ненаглядный» и «American boy». Продюсер Павел Рудченко уверен, что скоро у молодёжи могут появиться новые краши.
«Я предполагаю, что это могут быть Натали, Шура и группа Hi-Fi. Это тот контент, который в принципе хитовый, легко запоминающийся», — отметил собеседник издания «Абзац».
Во второй волне популярности «эпатажного» Шуры не сомневается и музыкальный критик Евгений Бабичев. По его словам, кумирами зумеров в ближайшее время также могут стать Ева Польна, «которая цепляет своей душевностью», и Аркадий Укупник с «кликабельной» песней про паспорт.
Ранее Кадышева обошла Shaman и Бузову по популярности. Теперь певица получает многомиллионные гонорары за стадионные концерты. Артистка даже планирует замахнуться на гонорар, покорившийся лишь Примадонне. Кстати, Кадышева меняет формат работы на волне хайпа.