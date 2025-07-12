Не Пугачёва и не Кадышева: Назван неожиданный «самый богатый артист» России

В Витебске полным ходом идёт фестиваль искусств «Славянский базар», и одним из его почётных гостей стал народный артист России Юрий Антонов. Легенда отечественной эстрады крайне редко появляется на сцене, но для таких мероприятий делает исключение.

Как пишет портал «7 дней», на церемонии открытия певца представил диктор Владимир Березин. Со сцены он неожиданно заявил со сцены, что Антонов — «самый богатый артист России». Таким образом Березин поставил под сомнение расхожее мнение о лидерстве в этой гонке Филиппа Киркорова, Григория Лепса, Аллы Пугачёвой, Сергея Шнурова или Надежды Кадышевой.