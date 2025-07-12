Не Пугачёва и не Кадышева: Назван неожиданный «самый богатый артист» России
Ведущий Березин назвал Юрия Антонова самым богатым артистом России
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В Витебске полным ходом идёт фестиваль искусств «Славянский базар», и одним из его почётных гостей стал народный артист России Юрий Антонов. Легенда отечественной эстрады крайне редко появляется на сцене, но для таких мероприятий делает исключение.
Как пишет портал «7 дней», на церемонии открытия певца представил диктор Владимир Березин. Со сцены он неожиданно заявил со сцены, что Антонов — «самый богатый артист России». Таким образом Березин поставил под сомнение расхожее мнение о лидерстве в этой гонке Филиппа Киркорова, Григория Лепса, Аллы Пугачёвой, Сергея Шнурова или Надежды Кадышевой.
Ранее Антонов рассказал, что его пенсия составляет 60 тысяч рублей в месяц — и вся эта сумма уходит на корм для животных. По словам музыканта, он помогает белкам, голубям, бездомным кошкам и собакам, и забота о них для него важнее любых материальных благ.