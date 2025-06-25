«В башке столько вопросов»: Шура поделился планами на жизнь и назвал самое большое сожаление

Певец Шура (Александр Медведев), отметивший недавно 50-летний юбилей, рассказал о своих планах, сожалениях и взглядах на жизнь. Так, артист поделился, что пока не ощущает приближения старости и признался, что хочет открыть бизнес.

Шура — о своём настроении и планах на будущее. Видео © Пятый канал

«В башке столько вопросов осталось, на которые нужно дать ответы. Не ставлю точку ещё», — признался артист в разговоре с Пятым каналом, отмечая, что чувствует себя моложе своих лет.

Дорогие подарки и новый бизнес

На юбилей Шура получил роскошные подарки от друзей — постельное бельё и посуду, которые особенно ценит. В ближайших планах певца — открытие небольшого кафе с русской кухней, где будут кормить окрошкой, картошкой и селёдкой.

Борьба с собой

Артист откровенно рассказал о своей многолетней борьбе с лишним весом, которая завершилась успешной операцией по уменьшению желудка. На резекции желудка он потерял 50 килограммов.

Главное сожаление

Единственное, о чем сожалеет Шура, — годы, потерянные из-за ссоры с матерью. Обнял, целовал и всё. И не сбежал бы из дома, говорит певец, радуясь, что теперь они с мамой вновь близки.

Артист, переживший рак и зависимости, сегодня благодарен судьбе за каждый день и не теряет оптимизма, несмотря на незаполненные страницы своей биографии.