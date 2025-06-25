Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июня, 15:21

«В башке столько вопросов»: Шура поделился планами на жизнь и назвал самое большое сожаление

Певец Шура признался, что хочет открыть небольшое кафе с русской кухней

Шура. Обложка © ТАСС / Евгений Стукалин

Шура. Обложка © ТАСС / Евгений Стукалин

Певец Шура (Александр Медведев), отметивший недавно 50-летний юбилей, рассказал о своих планах, сожалениях и взглядах на жизнь. Так, артист поделился, что пока не ощущает приближения старости и признался, что хочет открыть бизнес.

Шура — о своём настроении и планах на будущее. Видео © Пятый канал

«В башке столько вопросов осталось, на которые нужно дать ответы. Не ставлю точку ещё», — признался артист в разговоре с Пятым каналом, отмечая, что чувствует себя моложе своих лет.

Дорогие подарки и новый бизнес

На юбилей Шура получил роскошные подарки от друзей — постельное бельё и посуду, которые особенно ценит. В ближайших планах певца — открытие небольшого кафе с русской кухней, где будут кормить окрошкой, картошкой и селёдкой.

Борьба с собой

Артист откровенно рассказал о своей многолетней борьбе с лишним весом, которая завершилась успешной операцией по уменьшению желудка. На резекции желудка он потерял 50 килограммов.

Главное сожаление

Единственное, о чем сожалеет Шура, — годы, потерянные из-за ссоры с матерью. Обнял, целовал и всё. И не сбежал бы из дома, говорит певец, радуясь, что теперь они с мамой вновь близки.

Артист, переживший рак и зависимости, сегодня благодарен судьбе за каждый день и не теряет оптимизма, несмотря на незаполненные страницы своей биографии.

«Жизнь сама мстит»: Актёр Шиловский высказался о состоянии уехавших Пугачёвой и Галкина*
«Жизнь сама мстит»: Актёр Шиловский высказался о состоянии уехавших Пугачёвой и Галкина*

Ранее актёр Артур Бесчастный рассказал об отношениях в семье. Обычно скрытный артист признался, что они с женой Надеждой разошлись после безуспешных попыток сохранить брак, но оба по-прежнему участвуют в жизни 4-летней дочки Веды.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Шура
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar