«Мы пытались»: Актёр из «Опасной близости» Бесчастный раскрыл причину развода с женой
Актёр Бесчастный: Мы с супругой не смогли избежать развода
Артур Бесчастный. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская
Актёр Артур Бесчастный рассказал о разводе с женой Надеждой, несмотря на попытки сохранить семью ради их 4-летней дочери Веды. В начале года пара провела месяц во Вьетнаме — Бесчастный снимался там в фильме «Высокий сезон», — артист надеялся восстановить отношения за это время, но ничего не вышло.
«Это была попытка сохранить отношения, но не получилось. Надя, безусловно, моя главная женщина в жизни. Она родила мне чудесную дочь Ведочку, которую мы оба очень любим», — поделился актёр с Леди Mail.
Артист признался, что его стал угнетать постоянный контроль. Ему приходилось постоянно отчитываться о том, где он был и чем занимался. При этом он поддерживает хорошие отношения с экс-супругой и по-прежнему принимает активное участие в жизни дочки.
Бесчастный известен своим закрытым образом жизни и отсутствием в соцсетях — он ведёт довольно закрытый образ жизни, и мало с кем общается. По словам артиста, в круг его общения помимо родных входят только коллеги по съёмочной площадке. Объясняя такое отношение к присутствию в медиа, актёр вспомнил слова своего педагога в МХАТе.
«Понять, какой ты, зритель должен через твои работы, а не рассказы о бытовухе», — резюмировал Бесчастный.
Ранее стало известно, что 29-летний актёр Сергей Городничий, сыгравший Лёху Данилина в сериале «Ландыши. Такая нежная любовь», взял в жёны свою ассистентку Валерию Денисову. Они встречались несколько лет, и приняли решение узаконить свои отношения.