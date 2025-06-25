«Мы пытались»: Актёр из «Опасной близости» Бесчастный раскрыл причину развода с женой

Актёр Артур Бесчастный рассказал о разводе с женой Надеждой, несмотря на попытки сохранить семью ради их 4-летней дочери Веды. В начале года пара провела месяц во Вьетнаме — Бесчастный снимался там в фильме «Высокий сезон», — артист надеялся восстановить отношения за это время, но ничего не вышло.

«Это была попытка сохранить отношения, но не получилось. Надя, безусловно, моя главная женщина в жизни. Она родила мне чудесную дочь Ведочку, которую мы оба очень любим», — поделился актёр с Леди Mail.

Артист признался, что его стал угнетать постоянный контроль. Ему приходилось постоянно отчитываться о том, где он был и чем занимался. При этом он поддерживает хорошие отношения с экс-супругой и по-прежнему принимает активное участие в жизни дочки.

Бесчастный известен своим закрытым образом жизни и отсутствием в соцсетях — он ведёт довольно закрытый образ жизни, и мало с кем общается. По словам артиста, в круг его общения помимо родных входят только коллеги по съёмочной площадке. Объясняя такое отношение к присутствию в медиа, актёр вспомнил слова своего педагога в МХАТе.

«Понять, какой ты, зритель должен через твои работы, а не рассказы о бытовухе», — резюмировал Бесчастный.