Завулон из «Ночного дозора» получил орден
Путин наградил актёра Виктора Вержбицкого орденом
Виктор Вержбицкий. Обложка © РИА Новости / Евгений Биятов
Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги в культуре и искусстве» народного артиста РФ Виктора Вержбицкого, известно по картинам «Ночной Дозор», «Дневной Дозор», «Чёрная молния» и другим.
В указе значится, что актёр внёс значительный вклад в развитие отечественной культуры и искусства.
Виктор Вержбицкий исполнил более 100 ролей в кино, в том числе он играл в лентах режиссёра Никиты Михалкова «12» и «Сибирский цирюльник», исполнил роль Завулона в фильмах Тимура Бекмамбетова «Ночной Дозор», «Дневной Дозор» и «Черная молния», в картинах «Турецкий гамбит», «Адмирал», «Ëлки», в сериалах «Каменская», «Марш Турецкого», «Остановка по требованию», «Бедная Настя» и многих других. Служит в Государственном театре наций.