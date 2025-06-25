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25 июня, 08:45

Завулон из «Ночного дозора» получил орден

Путин наградил актёра Виктора Вержбицкого орденом

Виктор Вержбицкий. Обложка © РИА Новости / Евгений Биятов

Виктор Вержбицкий. Обложка © РИА Новости / Евгений Биятов

Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги в культуре и искусстве» народного артиста РФ Виктора Вержбицкого, известно по картинам «Ночной Дозор», «Дневной Дозор», «Чёрная молния» и другим.

В указе значится, что актёр внёс значительный вклад в развитие отечественной культуры и искусства.

Виктор Вержбицкий исполнил более 100 ролей в кино, в том числе он играл в лентах режиссёра Никиты Михалкова «12» и «Сибирский цирюльник», исполнил роль Завулона в фильмах Тимура Бекмамбетова «Ночной Дозор», «Дневной Дозор» и «Черная молния», в картинах «Турецкий гамбит», «Адмирал», «Ëлки», в сериалах «Каменская», «Марш Турецкого», «Остановка по требованию», «Бедная Настя» и многих других. Служит в Государственном театре наций.

Путин пообщался с награждёнными в Кремле и поднял тост за их здоровье
Путин пообщался с награждёнными в Кремле и поднял тост за их здоровье

А ранее глава государства наградил орденами певца Юрия Антонова, пианиста Дениса Мацуева и актрису Ларису Удовиченко.

Александра Вишнякова
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