Завулон из «Ночного дозора» получил орден

Виктор Вержбицкий исполнил более 100 ролей в кино, в том числе он играл в лентах режиссёра Никиты Михалкова «12» и «Сибирский цирюльник», исполнил роль Завулона в фильмах Тимура Бекмамбетова «Ночной Дозор», «Дневной Дозор» и «Черная молния», в картинах «Турецкий гамбит», «Адмирал», «Ëлки», в сериалах «Каменская», «Марш Турецкого», «Остановка по требованию», «Бедная Настя» и многих других. Служит в Государственном театре наций.