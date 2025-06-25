Звезда «Ландышей» Сергей Городничий женился на своей ассистентке
Актёр сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» Городничий женился
Сергей Городничий. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ gorodnichiysd
29-летний актер Сергей Городничий, известный по роли Лёхи Данилина в сериале «Ландыши. Такая нежная любовь», женился на своей возлюбленной Валерии Денисовой. Пара встречалась несколько лет, и теперь они стали мужем и женой. Видео со знаменательного события актёр выложил в соцсетях.
Сергей Городничий женился на Валерии Денисовой. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ gorodnichiysd
Для свадьбы Валерия выбрала красивое белое платье и фату, а Сергей пришёл в смокинге фиолетового цвета с галстуком-бабочкой. Молодожёны поделились радостью с поклонниками, показав свои кольца и запечатлев моменты, когда они ехали в машине после церемонии.
Валерия работает помощницей ассистента по актёрам и всегда поддерживала Сергея в его карьере. Перед свадьбой они устроили фотосессию, где Сергей позировал в банном халате, а Валерия — в нежном пеньюаре. Актёр снимал свою любимую на видео, и на её лице сияла счастливая улыбка.
Кстати, предложение своей будущей жене актёр сделал на набережной в Санкт-Петербурге. Во время вечерней прогулки Городничий встал на одно колено и попросил Валерию стать его женой, надев на её безымянный палец кольцо. Девушка ответила согласием, после чего последовал поцелуй.