Звезда «Ландышей» Сергей Городничий женился на своей ассистентке

29-летний актер Сергей Городничий, известный по роли Лёхи Данилина в сериале «Ландыши. Такая нежная любовь», женился на своей возлюбленной Валерии Денисовой. Пара встречалась несколько лет, и теперь они стали мужем и женой. Видео со знаменательного события актёр выложил в соцсетях.

Сергей Городничий женился на Валерии Денисовой. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ gorodnichiysd

Для свадьбы Валерия выбрала красивое белое платье и фату, а Сергей пришёл в смокинге фиолетового цвета с галстуком-бабочкой. Молодожёны поделились радостью с поклонниками, показав свои кольца и запечатлев моменты, когда они ехали в машине после церемонии.

Валерия работает помощницей ассистента по актёрам и всегда поддерживала Сергея в его карьере. Перед свадьбой они устроили фотосессию, где Сергей позировал в банном халате, а Валерия — в нежном пеньюаре. Актёр снимал свою любимую на видео, и на её лице сияла счастливая улыбка.