Звезда «Ландышей» сделал предложение своей девушке на набережной в Петербурге

Романтическое предложение руки и сердца сделал своей избраннице Валерии Денисовой актёр Сергей Городничий, хорошо знакомый зрителям по роли в сериале «Ландыши. Такая нежная любовь». Об этом радостном событии пара рассказала, выложив совместное видео под романтичную песни Леди Гаги в своих аккаунтах в соцсети.

Пост актёр подписал скромно — «12.05.2025». Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /gorodnichiysd

Во время вечерней прогулки по Санкт-Петербургу Городничий встал на одно колено и попросил Валерию стать его женой, одев на её безымянный палец кольцо. Девушка ответила согласием, после чего последовал поцелуй. Актёр подписал видео датой: «12.05.2025».

Знакомство пары состоялось на съёмках сериала «Ландыши. Такая нежная любовь», где Валерия занимала должность помощницы ассистента по актёрам, а Сергей, как известно, исполнял главную роль. Примечательно, что личная жизнь артиста удивительным образом перекликается с судьбой его персонажа. А сами влюблённые теперь называют картину «своим фильмом».