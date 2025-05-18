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18 мая, 13:07

Звезда «Ландышей» сделал предложение своей девушке на набережной в Петербурге

Актёр «Ландышей» Городничий готовится к свадьбе со своей невестой

Сергей Городничий и его невеста Валерия Денисова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /gorodnichiysd

Сергей Городничий и его невеста Валерия Денисова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /gorodnichiysd

Романтическое предложение руки и сердца сделал своей избраннице Валерии Денисовой актёр Сергей Городничий, хорошо знакомый зрителям по роли в сериале «Ландыши. Такая нежная любовь». Об этом радостном событии пара рассказала, выложив совместное видео под романтичную песни Леди Гаги в своих аккаунтах в соцсети.

Пост актёр подписал скромно — «12.05.2025». Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /gorodnichiysd

Во время вечерней прогулки по Санкт-Петербургу Городничий встал на одно колено и попросил Валерию стать его женой, одев на её безымянный палец кольцо. Девушка ответила согласием, после чего последовал поцелуй. Актёр подписал видео датой: «12.05.2025».

Знакомство пары состоялось на съёмках сериала «Ландыши. Такая нежная любовь», где Валерия занимала должность помощницы ассистента по актёрам, а Сергей, как известно, исполнял главную роль. Примечательно, что личная жизнь артиста удивительным образом перекликается с судьбой его персонажа. А сами влюблённые теперь называют картину «своим фильмом».

Солдат из роты почётного караула сделал предложение девушке на Параде Победы
Солдат из роты почётного караула сделал предложение девушке на Параде Победы

Ранее коллега Сергея по сериалу — Ника Здорик — дала интервью, в котором откровенно рассказала про отношения с певцом Стасом Пьехой. Также актриса назвала причины расставания, объяснила, что они слишком разные, исполнителю нужна более спокойная спутница. Ещё одной большой проблемой была зависимость Пьехи.

Ольга Сливченко
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